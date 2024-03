La Selección Argentina C20 ingresó a la semana previa al Mundial

La Selección Argentina C20 de futbol de salón ingresó a la semana previa al inicio del Mundial. Los dirigidos por Humberto "Beto" Lucero, ya se encuentran en Comodoro Rivadavia a la espera del comienzo del certamen internacional. En el plantel Albiceleste se encuentra el arquero correntino Pablo Pérez.

Desde este martes 12 al viernes 15 Argentina se entrenará en dos turnos en el Club Huergo Parquet, escenario de la competencia. El miércoles por la noche el representativo nacional cumplirá con su último amistoso cuando enfrente a El Lobito, campeón torneo apertura 2023 y campeón nacional C20 Sur.

El arquero correntino Pablo Pérez comentó como marcha la preparación: "Los primeros días fueron duros, con cuatro turnos de entrenamiento. Ahora hemos aflojado un poco, pero aún así estamos cansados. Pero hay que seguir adelante, porque no queda otra opción".

Respecto a su participación en los partidos amistosos, Pérez mencionó que al principio no pudo jugar mucho debido a una molestia en las rodillas, pero en el último partido tuvo la oportunidad de atajar como titular. "Siempre trato de estar concentrado en lo que hago, en lo que me gusta. Me siento bien, el cuerpo técnico está disponible y eso es un orgullo para mí", afirmó.

El arquero también reflexionó sobre la experiencia que le brinda esta oportunidad de representar a su país en un torneo internacional. "Tanto en lo deportivo como en la disciplina, nos deja mucho. Aprendí muchas cosas aquí que seguramente no habría aprendido en otro lugar", dijo Pablo Pérez en diálogo con el programa Conectados.