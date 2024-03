Estudiantes recibieron clases en los pasillos por las altas temperaturas

Con una sensación térmica de 54,8ºC, este martes, estudiantes de la escuela Normal Dr. Juan Gregorio Pujol, tuvieron que salir de las sofocantes aulas para tener clases en los pasillos de la institución. Según pudo saber El Litoral, los salones cuentan con aires, pero no los prenden debido a las bajas tensiones en el tendido eléctrico del edificio. Tutores alistan una protesta para el próximo viernes.

Alumnos y alumnas de la emblemática institución creada hace 140 años en la ciudad de Corrientes, debieron abandonar las aulas y sacar las sillas a los pasillos para tener clases. Los salones cuentan con aires acondicionados pero no los encienden debido a la baja tensión eléctrica y varios ventiladores de techo se encuentran averiados.

El estado de la escuela preocupa a los tutores de niños y adolescentes que estudian en el recinto educativo, por esa razón, este viernes 15 de marzo, realizarán una protesta frente a la institución en reclamo de mejores condiciones.

Entre las problemáticas destacan la falta de agua en los baños, reparación de las ventanas rotas, el encendido de aires, que los estudiantes puedan ir con uniforme de educación física si hace mucho calor. Además de exigir “rendimiento de cooperadora y soluciones de los directivos”, ya que en la inscripción una gran mayoría abonó $10.000.

Como exigencia señalaron que “no llevemos a nuestros hijos y vayamos todos a exigir una respuesta”.

Las clases comenzaron hace dos semanas y los estudiantes del establecimiento educativo ubicado por Bolívar al 1148, aún no cuentan con las condiciones edilicias óptimas para iniciar las clases. El pasado domingo El Litoral hizo eco de una queja de tutores por falta de mantenimiento en las aulas.

“No prenden el aire con el calor que hace, no tenemos agua en ninguno de los baños, ventiladores algunos andan y otros no, mesas rotas, ventanas rotas. Directamente no tienen ni cartón para tapar las ventanas”, había señalado a este medio, Benjamín, tutor de tres adolescentes de 4to, 5to y 6to año.

El edificio escolar cuenta con ventanas rotas, en la mayoría de las aulas las aberturas no poseen vidrios, hecho que permite el libre acceso de las palomas que invaden el curso.

Lo cual pone en riesgo la salud de los estudiantes ya que las aves dejan nidos y ácaros en cualquier parte.

(VT)