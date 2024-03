Sin colectivos hasta el viernes: continúa la medida de fuerza de la UTA

El conflicto en el sector de transporte público de pasajeros se agrava cada vez más en la ciudad de Corrientes. La Unión Tranviarios del Automotor (UTA) rechazó asistir a la reunión de este miércoles, propuesta por las cámaras empresariales para tratar el recurso Preventivo de Crisis. El gremio mantiene firme la medida de fuerza que inició este miércoles y se extiende durante este jueves.

El gremio fue notificado en las últimas horas de ayer para asistir este miércoles a la reunión en la Secretaría de Trabajo de Corrientes. En la misma se iban a tratar las bases del Procedimiento Preventivo de Crisis, recurso presentado por las cámaras empresariales.

Sin embargo, el sindicato rechazó la propuesta argumentando que el proceso preventivo de crisis debería tratarlo la UTA Nacional. Además de que la convocatoria no fue para tratar la cuestión salarial por lo que están en disputa desde hace dos meses.

El referente de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) Corrientes, José Luis Sabao, dijo a El Litoral que: “No hubo reunión, rechazamos la convocatoria. El proceso preventivo de crisis debería tratarse en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con la UTA Nacional y no en la secretaría de acá”.

Mientras que el secretario de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), Gustavo Larrea, en comunicación radial, dijo que: "la no concurrencia de la UTA no se entiende, es una notificación oficial del órgano de materia laboral, es simplemente la apertura a un proceso preventivo de crisis, por la falta de acuerdo a nivel nacional, la quita de subsidios a nivel nacional, la UTA no puede no hacer las presentaciones que correspondan".

Cabe señalar que en el proceso preventivo de crisis anunciado el pasado martes, las empresas como el gremio, no pueden asumir medidas de suspensión de personal o de despidos, o cualquier otra causa que implique la modificación de la nómina. Mientras que el gremio, no pueden tomar medidas de fuerza que impliquen la interrupción del proceso.

