Valdés entregó 20 viviendas en una localidad de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés entregó este lunes 20 viviendas del Invico en la localidad correntina de San Roque.

En su paso por San Roque, el mandatario hizo la entrega de 20 vivienda en el barrio San Antonio y agregó que próximamente estarán equipadas con mobiliario hecho con madera correntina, además de electrodomésticos.

En la ocasión, también informó la ejecución de otra veintena de hogares en la comuna.

Los módulos fueron construidos a través del programa Epam (Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua), por medio del cual los beneficiarios, familias que sufrieron los efectos de la inundación por lluvias, participaron activamente en el proceso de construcción, con asistencia del estado.

“Esto es parte de nuestro sacrificio, si nosotros administramos mal la provincia, no hay plata. Y entonces no hay vivienda, no hay escuela, no hay posibilidades”, declaró.

Valdés expresó que Corrientes tuvo menos viviendas por parte de la anterior administración nacional, debido a la “discriminación por tener un pensamiento político distinto”. “Pero no lloré mientras estuvieron, porque yo digo que los correntinos no nos doblegamos ante los guachazos. Cuando veo que acá hay gente que quiere salir adelante, ahí tenemos que estar”, enfatizó.

Continuando, el gobernador aseguró que seguirá peleando “por nuestra coparticipación, por nuestros derechos, porque cada vez que nos recortan nuestros recursos tenemos menos posibilidad de ayuda social, de hacer este tipo de obras”.

Por último, les habló a los adjudicatarios de las viviendas, diciéndoles que “construyan su hogar, que colaboren entre vecinos y manden a sus hijos a la escuela”.