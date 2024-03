Revelan por qué Kate Middleton tuvo que blanquear su diagnóstico

Luego de pasar varias semanas ausente, Kate Middleton reapareció en escena, aunque con malas noticias. Se debe a que la princesa relató qué fue lo que la llevó a estar ausente durante este tiempo y cuál fue la razón por la que aclaró su situación.

"Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida. En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", comentó la princesa de Gales.

"La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", se sinceró Kate Middleton para terminar con la polémica de su situación y reaparecer ante el público.

Si bien el deseo de la princesa de Gales era ser mucho más cauta y tener mayores certezas a la hora de dar a conocer esta noticia, hubo una cuestión que la llevó a exponer ahora todo lo que está viviendo. El hecho de que la preocupación por su salud comience a perjudicar el día a día de sus hijos habría sido el motivo por el que se preparó para el discurso.

Es que según se filtró, luego del escándalo con la foto filtrada de ella junto a los chicos en el día de la madre, los hijos de la princesa habrían sido consultados constantemente por esta situación. Es por eso que decidió armarse de valor para exponer su estado de salud ante el mundo.

En este sentido, Kate Middleton confesó que no ha sido fácil dialogar con sus hijos para hacerles entender su situación evitando preocuparlos: “Nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

“Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”, expresó pensando en positivo. Por lo que cerró pidiendo “algo de tiempo y privacidad mientras completo mi tratamiento”.

Fuente.Minuto uno