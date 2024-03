Cumbre en el Norte

A horas de postergar la reunión con todos los gobernadores, el ministro del Interior, Guillermo Francos, participó este martes de la asamblea de la decena de mandatarios que integran el Consejo Regional del Norte Grande. En el temario había puntos que las provincias le vienen reclamando a la Casa Rosada: el fondo de incentivo docente, la necesidad de reactivar la obra pública y los subsidios al transporte y a la energía. También se abordó la cuestión fiscal. Este grupo apoyaría, en general, la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

Esa fue, justamente, la señal positiva que se llevó Francos del encuentro en Salta. Allí los gobernadores y el ministro del Interior acordaron constituir una comisión que integrarán funcionarios provinciales y nacionales con el objetivo de establecer prioridades de financiamiento para las obras que podrían reactivarse.

La Casa Rosada procura apoyo para la nueva Ley Bases y para que la Cámara de Diputados no convalide el rechazo al DNU 70/23 que votó el Senado. Y los gobernadores son clave para que los legisladores que les responden no actúen de la misma manera. En ese contexto, los mandatarios hicieron llegar sus reclamos in situ al ministro Francos, la cabeza visible del ala dialoguista del gobierno libertario. “Si hay algo que tiene convencido al gobierno nacional es devolverle a las provincias sus competencias y responsabilidades. Uno de los puntos del Pacto de Mayo es ese: cómo reformamos el régimen tributario en la Argentina para volverlo un régimen federal”, remarcó Francos. El ministro estuvo acompañado por el vicejefe de Gabinete José Rolandi, entre otros.