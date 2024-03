Sabrina Rojas y Flor Vigna hablaron en privado después de su pelea

La de Flor Vigna y Sabrina Rojas fue una de las disputas más intensas de las últimas semanas en el espectáculo. Todo se originó después de la separación de la bailarina de Luciano Castro, con quien la actriz estuvo en pareja durante más de 12 años, en los que tuvieron a sus hijos, Fausto y Esperanza.

Si bien la ruptura se dio en buenos términos y sin mayores escándalos, con el tiempo algunos trapitos salieron al sol. Flor hizo catarsis sobre su ruptura con el actor y apuntó contra Sabrina como uno de los desencadenantes: “Tuvo que ver un montón”, aseguró. Por su parte, la actriz desmintió que los mensajes enigmáticos en sus redes fueran para la bailarina, a quien le destinó una ironía: “No sé qué pasó, preguntale a ella que está promocionando... No quiero ser parte de la promoción de su disco. Me sorprendió que justo ahora tenga ganas de decir algo”. La referencia, claro, fue para el nuevo single del proyecto artístico de Vigna, donde repasa su relación con Castro en la canción “Puedo solita”.

En el medio, el video de Castro y Rojas con sus hijos alimentó las versiones de una reconciliación. Mientras tanto, Sabrina insistía en desligarse de las acusaciones de Florencia: “Preguntale a ella por qué dice que soy responsable de su ruptura con Luciano. No tengo idea, cuando tuve algún problema lo dije. No dejé puertas abiertas. Dije: ‘Me pasa esto, esto y esto...’. No dejé puertas abiertas, me parece que es una manera de Flor, de acusar gente dejando puertas abiertas. Es mejor que diga qué le sucede, así o le pido disculpas o le explico por qué está equivocada”, argumentó Rojas que dijo no saber cómo está Luciano Castro con esta cuestión. “Ni idea, problema de él”, respondió simplemente.

Pero antes que el problema llegue a mayores, las rubias se juntaron, limaron asperezas y se proponen encarar una nueva etapa. “Estuvimos hablando mucho con Sabri, hablamos de lo que nos dolía, de lo que nos molestaba, de saber ver que muchos fueron malentendidos y que para sanar nos teníamos que entender la una a la otra”, escribió Vigna en sus historias de Instagram.

Con letras blancas sobre un fondo rosa chicle, sumó: “Le pusimos lo mejor de nosotras, nos escuchamos, decidimos arreglar todo y cerrar el capítulo como nos merecemos: entendiéndonos y aprendiendo de la situación”. Además, se refirió a los inicios de la sorpresiva contienda mediática. “Muchas veces uno habla desde el dolor y lo rotos que estamos. Por eso, además de hablar en privado con Sabri, quisimos compartirles esta parte del proceso donde, con mucho amor, nos entendimos”.

La referencia conjunta es porque la actriz también volcó en sus redes sus sensaciones del encuentro. “Paso por acá para contarles que con Flor tuvimos la posibilidad de tener una charla sanadora donde nos escuchamos, nos entendimos, nos comprendimos y así pudimos pedirnos disculpas por cosas que consideramos podían haber lastimado la otra”, expresó Rojas en el comienzo del comunicado.

También con letras blancas pero sobre un fondo negro, la actriz manifestó su conclusión: “Quien lo entienda, bienvenido sea y quien no, solo decirle que escuchar al otro trae calma, es salud. Así que puedo decir que gracias a que dos mujeres eligieron escucharse pudieron cerrar un capítulo de manera adulta y amorosa. Gracias por eso, Flor, nos deseo lo mejor a las dos”, sentenció.

Infobae