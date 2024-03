Una madre denuncia discriminación a su hijo de 6 años en una escuela capitalina

La tutora de un niño con una secuela neurológica denuncia discriminación y malos tratos en la escuela Nº3 Centenario de la ciudad de Corrientes. El conflicto se dió el primer día de clases, cuando la madre fue con su hijo listo para iniciar primer grado, solo faltaba entregar los últimos papeles para su incorporación al establecimiento y la respuesta de los directivos la dejó atónita: “ya no había vacante” y que “por un chico como él, cuatro niños normales se quedan sin su lugar”.

El niño padece una pequeña secuela neurológica llamada Leucomalacia periventricular, la afección involucra la muerte de pequeñas zonas de tejido cerebral y es un tipo de lesión cerebral que afecta a bebés prematuros.

Con 6 años el pequeño se maneja de manera autónoma y la intención de su tutora era que reciba buena atención psicopedagógica.

Lilian, madre del pequeño, señaló a El Litoral que: “yo lo anoté en diciembre, él salió sorteado por lo tanto pensamos que tenía asegurado su lugar, me dijeron que vaya en febrero y presente la carpeta con los papeles que faltaban y listo. Ahora cuando voy me encontré con esto”.

Desconcertada la madre no podía creer que desde el establecimiento señalen que “no había vacantes”, cuando el año pasado ella misma había inscripto a su pequeño y salió sorteado. Por lo que pidió explicaciones, primero a una maestra que dijo: “No estoy para lidiar con discapacitados encima que ya me pusieron uno a la mañana”, según explica a este medio la madre.

El viernes asistió a una cita con la psicopedagoga para evaluar si el pequeño estaba en condiciones de asistir a esa institución, sin embargo, no se presentó debido a que estaba de licencia.

En lugar de la profesional, fue atendida por una secretaria quién remarcó que no había más vacantes en primer grado y señaló que se vaya, sin escuchar lo que la tutora del pequeño tenía para decir, según explica Lilian.

“Ese mismo día fui a hablar con la vicedirectora quien me dijo que ya no había vacantes y que `por cada chico como él, cuatro niños normales se quedan sin su lugar`, pero mi hijo no le estaba sacando el lugar a nadie, él tenía su vacante”, indicó a El Litoral la mamá del nene.

Consultada sobre cómo continuará esta situación, Lilian señaló que: “quiero que revean a sus profesionales, porque no pueden tratar así. Aparte a nosotros no solo fue la discriminación a mi hijo, sino que también el maltrato, nos corrieron a los gritos. No me gustaría que otros niños tengan que pasar por lo mismo”.

“Mi hijo me terminó diciendo ‘mamá no llores, vamos a otra escuela no más, no quiero estar acá’, y no tuve otra opción”. continuó.

Ante este hecho acudió Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) donde fue asesorada y este lunes entregará la denuncia formal en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

Indignada por toda la situación, decidió anotarlo en la escuela Nº 443 de Laguna Brava, en donde inició las clases sin inconvenientes.

