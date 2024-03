El partido de Cambá Cuá y otros cuatro más fueron suspendidos

La intensa lluvia que cayó desde este domingo a la madrugada en Capital tuvo su réplica en algunas ciudades del interior, motivo por el cual se suspendieron cinco partidos correspondientes a la tercera fecha, última de la primera rueda de la fase clasificatoria del Torneo Provincial de Clubes de Primera División masculino.

Entre dichos encuentros está el que debían protagonizar desde las 16 en la ciudad de Bella Vista, Sportivo Canale y Cambá Cuá, campeón del torneo Oficial y de la Copa de la Liga 2023, debido al mal estado del campo de juego de la cancha municipal de la Capital de la Naranja.

El Rojo, dirigido por Domingo Centurión, se impuso en la primera fecha a Calle Poí de Saladas por 3 a 2, y buscaba otra victoria para cerrar la primera rueda con puntaje perfecto al frente del Grupo M del certamen.

El área de Prensa de la Federación comunicó que por el mismo motivo se suspendieron otros cuatro partidos que debían tener lugar este domingo en Goya, Santa Lucía y Gobernador Virasoro.

Por el Grupo J, Huracán, de Goya debía recibir a las 18 a Barrio Norte, de Bella Vista, en un encuentro con incidencia para Huracán Corrientes, ya que de imponerse el Sabalero alcanzará en la punta al azulgrana capitalino.

Además, también fueron suspendidos los encuentros entre Sportivo, de Santa Lucía con Football, de Esquina (Grupo H); Juventud, de Virasoro frente a Independiente, de Santo Tomé (B) y Niño Porá, de Virasoro con Barcelona, de Santo Tomé (Ñ).

Encuentros en pie

Los encuentros programados y confirmados por la Fecof para este domingo son: Sportiva (Esquina) vs. Matienzo (Goya); Polinorte (Sauce) vs. Barracas (Curuzú Cuatiá); Barraca (Paso de los Libres) vs. San Lorenzo (Monte Caseros); Belgrano (Curuzú Cuatiá) vs. Juventud Unida (Sauce); San Martín (Yapeyú) vs. Villa Calma (Santo Tomé); Sarmiento (Santo Tomé) vs. San Francisco (La Cruz); Juventud (Virasoro) vs. Independiente (Santo Tomé); y Parque Independencia (Monte Caseros) vs. Comunicaciones (Paso de los Libres).

Resultados

Hay que recordar que la fecha se abrió el sábado con cuatro partidos. En esta Capital, Boca Unidos superó por 3 a 1 a Estrellitas de Saladas (Grupo L) y Deportivo Empedrado venció 1 a 0 a Sol de América de San Miguel (N), mientras que en La Cruz, Victoria igualó 1 a 1 con San Alonso de Virasoro (A) y La Cantera de Curuzú Cuatiá cayó de local por 3 a 1 frente a Comunicaciones de Mercedes (K).

