Dos motochorros asaltaron y atacaron al periodista Adrián Ventura

El periodista Adrián Ventura sufrió un violento robo cuando circulaba con su bicicleta por el barrio porteño de Retiro. El conductor de la señal TN fue abordado por dos motochorros que lo atacaron y lo empujaron con violencia del rodado. Como la víctima iba a mucha velocidad, cayó con dureza sobre el asfalto. “Me golpeé muy mal. El golpe fue fatal”, contó en su programa televisivo.

Los delincuentes se hicieron de su bicicleta para emprender la huida y la víctima tuvo que ser atendida en un sanatorio debido a las importantes lesiones que recibió en su cuerpo, sobre todo en una de sus manos.“No me fracturé nada, pero también tuve suerte porque no pasó un camión o un auto atrás mío, si no me pasaban por arriba. Todo ocurrió en el medio de la avenida, ahí en Retiro”, relató Ventura. Contó además que tuvo que caminar 200 metros hasta que halló un patrullero de la Policía de la Ciudad.

El episodio sucedió el último sábado cerca de las 8 sobre la avenida Ramón Castillo al 700, a seis cuadras de la Comisaría Vecinal 1A, donde, más tarde, Ventura realizó la denuncia. En su relato a los agentes de la Ciudad, según supo este medio, el periodista explicó que circulaba en su bicicleta cuando fue interceptado por dos motochorros, que lo empujaron al asfalto y luego le sustrajeron el rodado.