Cambá Cuá triunfó ante Quilmes y sigue en lo más alto de la tabla

DOMINGO 31 DE MARZO

Cancha de Ferroviario

15:00: Sacachispas vs Ferroviario (1° A)

17:00: Curupay vs Empedrado (1° A)

Cancha de Sportivo

17,00: Villa Raquel vs. Robinson (1° B)

19:00: Sportivo vs Talleres (1° A)

Cancha de Lipton

15:00: Invico vs. Peñarol (1° B)

17:00: Lipton vs Rivadavia (1° A)