Colón volvió a cumplir y plasmó su segunda victoria consecutiva

Por la segunda fecha de la Liga Federal de Básquetbol, Colón venció a Hércules de Charata (Chaco) por 69 a 60. Vale recordar que el viernes en su debut también los dirigidos por Horacio Brun vencieron a Atlético Tostado. En la noche del domingo el goleador del partido fue Mateo Castagno con 21 unidades.

Las acciones comenzaron con un elenco de Hércules un poco más activo y efectivo, donde rápidamente Cristian Aguilar calentó la muñeca y eso se hizo sentir (4 - 8). Pero a medida que los minutos fueron pasando, los locales ajustaron la marca y tuvieron respuestas en la zona pintada con Luciano Cárdenas y Mateo Castagno, siendo estos dos los abanderados de la remontada que se dio en un abrir y cerrar de ojos (14 - 10).Sin embargo, los primeros diez minutos se fueron cerrando y Luciano Cárdenas continuó siendo la principal vía de gol de los locales mediante buenos lanzamientos que le dieron tranquilidad al equipo en el juego y en el score (19 - 10). Y llegó el final del primer cuarto, donde Colón, de menos a más, se lo llevó sobre el campeón provincial chaqueño, por 19 a 12.

Ya en el segundo cuarto, Colón siguió teniendo la iniciativa del juego, donde con Luciano Cárdenas y Mateo Castagno siguieron controlando las acciones de alguna manera (23 - 17). Pero, en el mejor momento del “violeta”, Hércules comenzó a tener respuestas o individualidades de jerarquía con Gabriel Frencia a la cabeza y eso se notó claramente, equilibrando el juego y el score (23 - 23). Y el cierre del periodo, las cosas se volvieron muy parejas, aunque la ventaja fue para el elenco charatense que siempre apostó a la jerarquía de Gabriel Frencia que fue el abanderado de las ofensivas de su equipo que fue al descanso largo con ventaja de 31 a 29, sobre un Colón que tuvo en Emilio Vallejos en la zona pintada las mejores opciones o respuestas necesarias para estar siempre en juego durante los lapsos finales.

De arranque en el tercer cuarto, las cosas se presentaron con mucha efectividad desde el perímetro, donde Luciano Cárdenas y Emilio Vallejos calentaron la mano desde los 6, 75, mientras que Cristian Aguilar siguió estando muy efectivo y eso siempre mantuvo un score muy ajustado (36 - 37). El cotejo fue trascurriendo y nunca dio respiro, donde nadie se pudo despegar en el tanteador pero tampoco ninguno de los dos regaló nada, donde la intensidad fue clara en ambos elencos y eso hizo que el partido sea muy entretenido (48 - 47). Y llegó la chicharra de cierre de periodo, donde el score fue de 51 iguales y una clara muestra de que prácticamente no hubo diferencias y eso se notó en todo momento.

En el último periodo, Hércules arrancó un poco mejor mediante buenas decisiones en ataque que permitieron adelantarse rápidamente en el score (52 - 58). Sin embargo, rápidamente Colón mostró reacciones en la adversidad y el perímetro de Emilio Vallejos tuvo mucho que ver para volver a equilibrar el juego (58 - 58) a falta de 04, 00 minutos para el final del partido. Y el final del partido tuvo a un Colón mucho más activo y con definiciones, donde Meteo Castagno y Emilio Vallejos fueron los abanderados para la obtención de un nuevo triunfo del elenco correntino. El resultado final fue para Colón sobre el muy difícil Hércules por 69 a 60 y los conducidos por Horacio Brun comenzaron la temporada con dos victorias al hilo en casa.

Síntesis

Colón (69): Castagno M 21; Ojeda C 9; Yordan V 2; Cárdenas L 18; Berardi E 5; Macoratti T 0; Vallejos E 14; Fornies B 0. Entrenador: Horacio Brun.

Hércules (60): Cativa C 1; Maldonado G 2; Pereira F 7; Aguilar C 15; Carrocino C 0; Alisio N 6; Frontalini M 0; Frencia G 17; Zain I 4; Frontalini D 6;Torrente I 2. Entrenador: Rubén Zalazar.

Árbitros: Diego Acuña y Wilson Pedrozo.

Comisionado técnico: Néstor Rossi.

Estadio: Club Deportivo Colón (Ciudad de Corrientes).