Furia y Rosina hablaron de las parejas de GH y le dieron con un caño a Sabrina

Juliana "Furia" Scaglione y Rosina Beltrán se desvelaron y aprovecharon para tener una íntima charla a calzón quitado en el parque de la casa de Gran Hermano.

Lejos de elaborar estrategias, las chicas se enfocaron en las parejas que se formaron (y podrían formarse) dentro del juego.

"A mí me gustaría ver a Mauro con Flor o a Nico con Flor. Hacen linda pareja. Igual, me gustaría más verte a vos con Nico. Pero bueno, me dijiste que es tu amigo y que no rompa. Me gusta cómo se ve la pareja", dijo Furia para romper el hielo.

"El humor y el amor venden. Las caras de or... no. Es bueno que la gente vea amor. Fue muy feo lo que pasó en la placa positiva, que la gente misma decidió romper las parejas (de Denisse y Bautista y de Sabrina y Alan). Pero bueno, eso también vende porque es algo como medio melancólico", añadió.

"Es que estaban como muy pegados los cuatro en ese momento", opinó Rosina. "Es verdad, estaba como medio goma la casa en ese momento. Ellos deben verlo mejor que nosotros", coincidió Furia.

Luego de esto, las chicas pusieron su ojo en Sabrina Cortez y... ¡le dieron con un caño! "Lo que no entiendo es... ¿Sabrina está de novia con Alan?", preguntó Furia.

"Ella dijo que estaba soltera. Yo le pregunté por él pero no puede decir nada", explicó Rosina. Dando su punto de vista, Furia siguió: "Mi nominación a Sabrina fue con todo el corazón puesto en Alan. Yo le dije: 'Por favor sé feliz. No dejes que te traten de esa manera'. Yo a Alan lo veí re enganchado".

"Sí, él estaba enamorado", dijo con pena Rosina. Finalmente, sin filtros, su compañera cerró: "A mí me gustaría conocer a Sabrina desde otro punto. Pero ya entró medio pelot..."

Fuente: PRONTO