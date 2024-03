Joel Ojeda encaró a Emma Vich por no salvarlo de la placa de nominados en Gran Hermano

Luego de Emmanuel Vich (que se convirtió en el líder semanal de Gran Hermano 2023) sorprendiera al salvar a Martín Ku de la placa de nominados, en vez de a Joel Ojeda, los jóvenes mantuvieron un fuerte cruce.

Así fue el picante ida y vuelta de Joel y Emma, tal como se pudo ver en la cuenta oficial de Instagram del programa de Telefe, @granhermanoar:

Joel: -Como juego está bien, yo no te voy a decir que hagas nada.

Emma: -Bueno, pero sí me decís.

J: -Pero me decís a la tarde que querés sacar a la Sabrina Cortez…

E: -Bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Que me chupa un huevo la gente que entró en el repechaje?

J: -Creo que sí.

E: -Bueno, fíjate. Vos me encaraste en un rincón y me dijiste, ‘¿vos sabés todo lo que yo vi?’, así señalándome con el dedo. Después me dijiste que te alejaste de mí.

J: -Te estaba jodiendo.

E: -Jodiendo no estabas nada. Yo estaba con el corazón en la mano.

J: -¿Cuándo sos tan chicanero?

E: -No es por eso. Vos me dijiste puntualmente lo que ibas a hacer. Yo lo tomé de esa manera, listo. Dije, ‘bueno, listo, está en otra onda, en otro juego’. Es lo que uno entiende. Yo no puedo hablar de nada con vos, Joel. ¿Me entendés?

J: -Listo.

E: -No te vas a enojar porque saqué a una persona de placa que no entendí qué mier… fue el juego que quisiste hacer, porque yo tenía planeado hace dos días un juego, amigo.

J: -Mi juego se entendió perfectamente. El tuyo es el que no se entiende acá.

E: -Bueno. Listo. El líder era yo y tenía algo planeado.

J: -Está bien.