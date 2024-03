Ángel de Brito reveló la reacción de Tinelli por los rumores de crisis con Milett

Antes de que culmine LAM, el programa que se transmite por América, Ángel de Brito contó al aire que habló con Marcelo Tinelli para preguntarle sobre los rumores de crisis con su pareja, Milett Figueroa.

“Había muchos rumores y me pedían información sobre la pareja de Marcelo Tinelli y Milet, que no se mostraron nunca más juntos desde el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin. Y si no están las redes, para nosotros pasa algo enseguida”, comenzó diciendo el presentador.

“Hoy le pregunté a Marcelo, que teníamos unos temas para hablar, y me dijo ‘no, para nada, no estoy separado’”, agregó De Brito, dejando en claro que Tinelli despejó las dudas sobre su historia de amor con Figueroa.

“Le pregunté ‘¿estás separado?’. Y me dijo ‘no, para nada’. ¿Si le creí? No, para nada. Pero bueno, yo voy a la fuente y pregunto. Si me dice ‘sí’, digo ‘sí’. Si me dice ‘no’, digo ‘no’”, añadió. Y cerró: “Estamos en el móvil donde esta Marcelo que está en el desfile de la marca de ropa de la hija. Si no va con Milett, está separado. Veremos”.

LA REACCIÓN DE ÁNGEL DE BRITO CUANDO LE PREGUNTARON SI MILETT FIGUEROA ESTÁ EMBARAZADA DE MARCELO TINELLI

Fiel usuarios a las redes sociales, Ángel de Brito respondió las consultas de sus seguidores en las redes y fue contundente al hablar de los rumores de embarazo de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.

“¿Milett está embarazada?”, fue la consulta que un usuario le hizo llegar. A lo que el conductor de LAM no dudó con la respuesta que plasmó en Instagram Stories: “No”, sentenció, sin dejar lugar a las especulaciones que surgió tiempo atrás.

Por estas horas, Tinelli y su pareja se preparan para vivir uno de los días más importantes en la vida de su hija, Cande, quien está a horas de dar el “sí” con Coti Sorokin en el casamiento donde sellarán su amor rodeados de sus familiares y seres queridos.

(Fuente: Ciudad Magazine)