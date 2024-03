Soy admirador del sanguíneo poeta San Rafaelino, Armando Tejada Gómez, el mismo de “Canción con todos” que, desde Cuyo sentó carácter, riesgo de palabras, y profecías que el conocimiento fue construyendo la historia, y que fueron anticipos de lo que vendría después.

Al finalizar su poesía, “Manual de la palabra”, que siempre me prendo a ella, porque exalta a la palabra en todo su orden, ratificando su verdad verdadera, su auténtico rol.

“De entonces, la palabra es una mariposa. / Para verle lo hermoso no hay que crucificarla. / Rauda en su vuelo, viene del fondo de la historia / hasta que los tiranos entiendan las palabras. / Así es, con las palabras. / Pero tengan en cuenta / que a partir de una de ellas; cualquiera, la más yerma, / la vida toma forma aunque sea un instante, / como un helecho, como / una vértebra fósil o un número infinito / sumado y calcinado por las constelaciones / y cuya eternidad debe ser pronunciada.” /

Uno, mirando para atrás en el momento que se generan las cosas que lamentamos o celebramos después, se encuentra con cada predicciones que a veces las pegan, y otras nos enseñan el camino, como diciendo, como advirtiendo: Guarda..!

En una de esas cosas, dije por radio, y también lo escribí para el diario: “Como lo marca tan bien “Cacho” Castaña en su “Setiembre del 88´”, que se constituyó en uno de los tantos sacudones de una pila de desaciertos bien argentinos que la historia fue apilando; después de las lágrimas, la alegría a raudales.

Dos fenómenos cíclicos que se dan tal vez por nuestro drama de siempre, de ser escépticos por naturaleza, no incriminados, solamente unidos cuando la suerte nos convoca para un “hurra” desaforado fuera de libreto.

Pero ya en curso no nos permitamos perder el país tantas veces soñado. Por quienes se fueron y ya no están. Por quienes se desvelaron dejando sus angustias. Por quienes gastaron sus vidas. Por quienes vendrán. Fruto de ese sueño, que jamás acalló las ganas.

“Cacho”, le iba contando a un connacional en una carta imaginaria esta realidad diaria: ”Setiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina / Querido amigo, recibí tu carta de Italia y / me alegra mucho saber que todo está bien. / Aquí, la cosa sigue igual.” /

Siempre es lo mismo, hoy tirando manteca al techo. Mañana, llorando, junto a los despojos; jamás nos hacemos cargo de nada, ni de nuestra propia felicidad.

Después de Milei, todos se hicieron humo. Sin Presidente, ni Vicepresidente, de pronto, si te he visto, no me acuerdo. Seguramente en algún momento, cuando el autoritarismo y la soberbia se disipen, hablarán, si es que tienen para decir algo.

En una parte de la canción, “Cacho” Castaña, expresa tan bien la desazón donde hemos caídos los últimos años como en un gigante embudo devorador.

“No es tan transparente. / La crisis se pasea por las calles. / Y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. / ¡No sé qué pasó..! ¡No sé cómo fue..! Pero no te vuelvas. / Te diré por qué.”/

El asunto de la tristeza de un país acostumbrado a la sonrisa, al abrazo amigo, al optimismo desmesurado cuando no lo tenemos, asegurado “atado al palenque” de por vida.

Eso me caló hondo, y me hizo recordar lo que expresara el periodista argentino radicado en el Uruguay, Enrique Llamas de Madariaga, a través de una nota por teléfono con Nelson Castro, previo a las últimas elecciones:

Estuve por unas horas en Buenos Aires, y noté con tristeza ver a mi pueblo con una tristeza indisimulable, bronca e impotencia, como peregrinos perdidos en la neblina.

Y, es cierto, perdimos esa capacidad espontánea de celebrar cada milagro de la vida, como unas manos entrelazadas, como un beso, saludando a alguien con los brazos levantados.

Es más, decía el periodista, antes hasta algunos silbaban, hablaban a los gritos rompiendo todo mutis, haciéndose notar que aún no perdían ese ámbito sonoro que la ciudad se encargaba de interpretar a toda orquesta.

A propósito y para continuar la ilación, la mirada precisa de “Cacho” Castaña: “Si vieras que triste está la Argentina / tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. / Se muere de pena por tanta mentira. / De tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían ya no son las mismas.” /

Decíamos somos cambiantes. Impacientes. Ociosos. Ni esperar ni sumarle fuerzas de trabajo denodado por levantar. Esperamos que como por arte de magia, las cosas se den porque sí solas.

La perseverancia nunca nos distinguió, más bien la patota que cumplir las obligaciones de ciudadanos. Todo es mucho tiempo, o fijarnos en otros rostros que nos puedan “enroscar la víbora.”

Y, vuelta, siempre a recomenzar: “Setiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. / Querido amigo / Se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. / Por eso, te vuelvo a escribir. / Me alegra mucho saber que va bien. Aquí la cosa sigue igual. Pero de una manera u otra, vamos a salir adelante. / Hay algo que no se debe perder nunca y es la esperanza.” /

Todo en la Argentina dura poco. Así que soñar tampoco. Entonces imaginemos, ser mejores para construir días mejores. Ser solidarios. Refundando el sentido común como razón natural de ser.

Yo sé que los deseos sobran. Que después de las zozobras el tiempo amaina. La gente vuelve a su estado natural, de hacer y soñar días mejores. Tenemos sobrados derechos de vivir mejores, a sabiendas que el ser humano es un ser excepcional, pero que “controlado” rinde mucho más.

Creo en la palabra, porque la palabra es compromiso y tenemos que acostumbrarnos a cumplirlas y tomarlas como tal. Por eso creo en el mensaje final de “Cacho” Castaña en su carta imaginaria: “Si acaso te encuentras con otro emigrante. / Decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. / Que todo fue culpa de cuatro atorrantes. / Que solo lograron que el pueblo no cante. / Volvé cuando quieras que juntos podremos salir adelante.” /

Demos riendas sueltas a los sueños. Imaginemos un país mejor, que pronto seremos mucho mejores que antes. Somos grandes. Hagamos respetar nuestras ideas. Exijamos decencia, transparencia en las cosas. Buena fe. Tipos de palabras no gastadas, como definía Julio Cortázar a la palabra desvalorizada de los charlatanes de siempre. “Que todo fue culpa de cuatro atorrantes”. Pero ya en curso no nos permitamos perder nuevamente el país tantas veces soñado. Por quienes se fueron y ya no están. Por quienes se desvelaron dejando sus angustias. Por quienes gastaron su vida. Por quienes vendrán. Fruto de ese sueño, que jamás acalló las ganas.