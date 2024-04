El comentario homofóbico de Cata a Emma que explotó todo

Y aparentemente Cata no aprendió de lo que la echó de la casa la primera vez: sus gritos homofóbicos contra Emma. En esta ocasión los jugadores volvieron a tener una pelea muy fuerte en Gran Hermano, la cual evidenció las grietas de la convivencia. De hecho, en la pelea surgieron reproches de actitudes y respuestas de mala manera.

Aunque, sin dudas, la discusión entre Emma y Cata de Gran Hermano empeoró después de que el peluquero acusara a su compañera de ser la responsable de la eliminación de Rosina. “Sos una cara rota. Todo lo que me dijiste acá, la gente lo sabe afuera”, lanzó Emma. “Vos sos un cara dura. Si me tengo que ir el domingo, me voy tranquila”, respondió Cata.

Sin embargo, por si esto fuera poco, la discusión fue en aumento al punto de que Cata tildó a Emma de falso, por lo que él se defendió: “Que opinen”, dijo ante el comentario que toda la casa lo nominó, por lo que la médica respondió sin tapujo: “Ya te vas a ir. Lo voy a ver afuera y me voy a cagar de risa”.

“Hacete cargo de lo que decís. Vos estás mal, hablando m... de todos”, devolvió el peluquero. “Te creés el centro del universo y hablás mal de todos, de Florencia, de Mauro, sos un falluto de m... y un mentiroso”, replicó Cata.

“Llorás todo el día, bobo. Sos un maricón lleva y trae. Vivís llorando”, gritó ella sin medir sus palabras, las cuales transformaron a su contrincante, quien volvió a recibir este tipo de comentarios. “Para ella soy un maricón, un puto de m... No lo va a dejar de decir. Sos una homofóbica de m... y te hago ruido. Cuando Mauro estaba llorando también le dijiste maricón. Sos una maleducada. Andate. No vamos a aguantar ninguna falta de respeto. Ubicate en la palmera, loca. Te van a ubicar el domingo. Sos una conventillera, villera”, exclamó.

Y, si bien luego de esto los ánimos entre ambos se calmaron, Cata siguió con sus reproches, en especial a varios de sus compañeros quienes no dijeron nada: "Son todos unos cagones", cerró con su reproche.

Fuente: Minuto uno