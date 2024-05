En primera persona

Siempre me ha sido difícil emprender la cuesta que la vida accede algunas veces, más allá de la bendición de vivirla.

Siempre adolecí de complejo de inferioridad, por no creerme ni serlo. He sido y lo soy un idealista, que pretende que las cosas caminen mejor, porque lo he comprobado y lo sostengo que cuando ponemos todos los cambios y mucho más allá, casi, casi al borde de la incineración hay un mundo nuevo, esperándonos.

Es lo que sostenemos como perseverancia o resiliencia. Esa “armadura de combate” siempre dispuesta a pelearla duro, de estar dispuestos al máximo esfuerzo.

Mi nombre tan poco fácil, de Adalberto, me viene de un gran locutor de Radio Mitre de Buenos Aires en la década del 40, Adalberto Campos, que por su buena voz amén de comerciales, encabezaba el radioteatro insignia de la radio.

Fue como la estrella de Belén, me marcó de por vida, el camino de las comunicaciones. Fui todo lo que siempre quise ser: locutor, conductor, productor de programas radiales, movilero de Canal 13, en vivo en la calle allí donde se esté desarrollando un acontecimiento.

Publicitariamente, visto que lo uno está adosado a lo otro, fui redactor publicitario, Jefe de arte, Subgerente y Gerente de la empresa más grande en la zona: Impetu Publicidad.

Como mi inquietud no se calmaba, al contrario fluían otras ideas atadas al mismo rubro comunicacional, hice en radio la creación de Ernesto Ricotti, “Club de Jazz”, y luego puse en el aire: “Con todo respeto”, y “No me dejes dormir”, que se emitieron por LT7 Radio Corrientes (AM y FM). Como así, “Contra viento y marea” que lo hacía por Radio Universidad de Corrientes.

Siempre he tenido una buena onda con los músicos de la región, ellos me facilitaron ese clima diáfano que generalmente hacen gala los intérpretes, enancados en mis ciclos entre palabras y canciones.

El asunto está en no desfallecer en nuestros intentos, sino poder perseverar, sin aflojar las ganas.

El periodista Carlos Gelmi con quien compartíamos en la Redacción del “Diario El Litoral”, algunas horas de la mañana iba a verlo para hablar de periodismo y tangos, habida cuenta que fue Secretario de Redacción del diario Clarín de Buenos Aires.

Un día, me dijo: “Te doy dos columnas por alto de página, y escribí algo”. Fue la suma de otra tarea no ajena para mí, ya que siempre lo había soñado hacerlo alguna vez. Ya que en publicidad, agotábamos los textos.

Hoy, felizmente, salgo con mis artículos los sábados con cultura popular, y los domingos jugándome como ciudadano, por ese mismo medio de gente tan accesible y macanuda.

Lo increíble que mi “mochila” repleta de timidez que siempre acorta toda iniciativa, misteriosamente con el paso de los años, habiendo estado en radio, televisión, diario y publicidad, se ha ido alivianando de “culpas”.

Porque gracias a ello, retomé fuerzas, domé el miedo infundado, y la vida me otorgó regalos preciados, y amistades nunca imaginadas que son de medios, con lauros merecidos. Porque la presentación también me dio “vía libre”.

Llegué a estar nominado para los Premios “Martín Fierro Federal”, en Neuquén y Salta, ganando el mismo en la ciudad de Rosario. De pronto muchas demostraciones, cuyo recuerdo muy especial se circunscribe al Premio “Néstor Ibarra”, calificado periodista fallecido, conferido por la Fundación que lleva su nombre y la apoyatura de Radio Mitre de Buenos Aires.

Y, lo más importante, que siempre viene de atrás, el conocimiento personal con gente que siempre admiré: Nelson Castro, Osvaldo Quiroga, Pepe Eliashev, Magdalena Ruíz Guiñazú, Presidente del Jurado del Premio “Néstor Ibarra,” Lalo Mir, presentador del programa en que fui conferido con dicho premio.

Eduardo Aliverti, una gran voz, periodista y directivo de ETER (Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos). La cálida y afectuosa, Fanny Mandelbaum, y un sinfín de excelentes profesionales y personas con quienes he tenido la suerte de conocer.

Esto no se trata precisamente de un Curriculum exprofeso, sino de una prueba que permanentemente me remito, de que todos estamos capacitados para más, en mi caso fue el ancla de la poca fe que me tenía aferrado.

Pero aclaro, tal era la locura por alternar estos pasillos de la vida, que desde muy chico me estuve preparando, tal vez sin saberlo, quizá intuyéndolo. Me pasaba leyendo libros y revistas afines. Lo hacía en voz alta para ejercitar mi dicción y dar riendas sueltas al conocimiento. Los escuchaba, aprendía de sus dicciones.

Siendo muy pequeño, lo que primero leía de una revista, era su publicidad, de allí mi debilidad por la publicidad (ilustración y texto). Me pasaba escuchando radio, música, aprendiendo de sus experiencias y anécdotas profesionales, al igual que el cine, sabiendo un poco más sobre el séptimo arte, que tiene mucha creatividad, como actores, productores, directores, etc.

Es un poco como repetía Pancho Ibañez: “Todo tiene que ver con todo”. En esa “melange”, me iba enriqueciendo, lo cual todo el conocimiento asumido no ha sido en vano. Me demostró la importancia de su papel permitiéndome dejar para más tarde los prejuicios de la vergüenza, que no tienen razón de ser cuando se persigue un cometido como el elegido por mí.

Me he convencido que nadie es menos en sus sueños, que el asunto no es defraudarse a sí mismos. Mil veces caídos. Mil veces levantados. Emprender por derecha, afianzando capacidad que madure talento, alimentado por curiosidad y ganas de aprender. Todos los tenemos. El asunto está en no desfallecer en nuestros intentos, sino poder perseverar, sin aflojar las ganas.