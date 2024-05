San Patricio recibe a Curne en la lucha por la primera ubicación del grupo A

La quinta fecha, última de la primera fase, del Regional NEA de rugby tiene un partido destacado, el que sostendrán San Patricio y Curne en cancha del equipo correntino desde las 16.15 con arbitraje de Juan Zubieta.

El encuentro definirá el primer lugar del grupo A que tiene al equipo chaqueño en lo más alto con 10 puntos, junto a Curda de Asunción, mientras que el representativo correntino tiene 9 unidades.

San Patricio dejó su invicto el pasado fin de semana cuando visitó a Sixty en Villa Fabiana, Resistencia. El partido, que se desarrolló en un campo de juego con mucho barro, terminó a favor del conjunto chaqueño por un ajustado 15 a 14.

El plantel que conduce técnicamente Enzo Ramos está en pleno proceso de renovación aunque pretende mantener el estilo de juego dinámico y atacando desde los diferentes sectores.

Curne, actual campeón del NEA, quedó libre en la cuarta fecha y el único partido que perdió en la presente temporada fue en Asunción cuando visitó a Curda.

En el otro partido del grupo, también este sábado desde las 16.15 con arbitraje de Federico Solari, Sixty (8) recibirá la visita de Regatas Resistencia (1) que todavía no pudo ganar en la presente temporada.

En la oportunidad quedará libre Curda (10).

Taraguy defiende el uno

El encuentro principal de la zona B se jugará en Formosa. Hasta allí viajará Taraguy (13), único líder del grupo, para enfrentar a su inmediato perseguidor, Aguará (9).

El Cuervo está invicto y en la fecha anterior le ganó a San José de Paraguay 21 a 11 pero sin llegar a mostrar su mejor producción de juego. Recién en el tramo final del segundo tiempo reaccionó para quedarse con el triunfo.

Por su parte, Aranduroga (6) viajó hasta Asunción, Paraguay, donde enfrentará a San José (1).

El conjunto Cebra quedó libre el último fin de semana y anteriormente había perdido en el clásico contra Taraguy.

Los dos partidos darán inicio a las 16.15, en tanto que Capri (4) quedará libre. En Formosa el árbitro será Rodrigo Sauco y en Asunción será César Medina Benítez.

Intermedia

Durante la jornada sabatina también se jugará en forma completa la quinta fecha del Regional NEA de la categoría intermedia.

Los choques serán los mismos que la primera, pero darán inicio a las 14.30. Es decir que se medirán San Patricio vs. Curne, Sixty vs. Regatas, Aguará vs. Taraguy y Luque (en primera juega San José) vs. Aranduroga..

Cumplidas cuatro fechas, las posiciones son las siguientes:

Zona A:Curda 14 puntos, Curne 8, San Patricio 7, Sixty 5 y Regatas 3.

Zona B: Aranduroga 15 puntos, Luque 9, Taraguy 8, Aguará 4 y Capri 1.