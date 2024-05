Nicole Neumann le pidió a Gran Hermano que devuelva ya a Arturo: su contundente descargo

Nicole Neumann, activista y amante de los animales, apoyó públicamente a Huellitas, el grupo de rescatistas que quieren recuperar a Arturo, el perro que ingresó a Gran Hermano 2023 y que anteriormente estaba bajo su cuidado.

“Te digo la verdad, no sé. No veo el programa, leí un poco en redes. Pero calculo, por lo poco que vi, que si las rescatistas que lo dieron lo están reclamando y están diciendo que el animalito no está en las condiciones de vida, así claramente debe ser”, expresó en diálogo con LAM.

“Si las rescatistas que lo dieron lo están reclamando y están diciendo que el animalito no está en las condiciones de vida, así claramente debe ser”.

Y reivindicó su posición. “Deberían devolverlo. Y si está complicada la situación del perrito que no la está pasando bien y puede ser complicado para todos encima, claramente se lo tendrían que devolver. Habría que revisarlo legalmente, pero deberían devolverlo, eso seguro”, sentenció, precisa.

POR QUÉ ARTURO DEBE ABANDONAR YA LA CASA DE GRAN HERMANO

Según Tronk, la agrupación ha enviado el siguiente texto a Gran Hermano: “Solicitamos inmediatamente a la producción de Gran Hermano Argentina la restitución del perro, poniendo a disposición, por parte de esta agrupación, hogar de tránsito, cuidados necesarios y posterior adopción, supeditada a su correspondiente ‘formulario de adopción’”.

“Marisol (la novia de Martín Ku) ya está al tanto de esta situación y está en contacto con la agrupación, ya que como es de público conocimiento, Martín es la persona que quería adoptar a Arturo”, explicó el usuario de X.

“La agrupación ha solicitado a la producción de Gran Hermano la restitución del perro. En caso de que esta solicitud no sea atendida, tomarán acciones legales”, cerró su posteo en la red social.

(Fuente: Ciudad Magazine)