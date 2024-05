Taraguy le ganó a Aguará en Formosa

Taraguy consiguió una sólida victoria en Formosa y se consolida en la primera ubicación de la zona B del torneo Regional NEA de rugby de primea división.

El equipo correntino venció a Aguará 30 a 15, sumó punto bonus y ahora encabeza las posiciones con 18 puntos y aumentó la ventaja sobre sus inmediatos perseguidores.

Por el mismo grupo, Aranduroga perdió en Asunción, Paraguay, frente a San José 25 a 23 (4-1 para la tabla de ubicaciones), logró mantener la tercera posición pero quedó lejos del primer lugar.

En esta oportunidad, quedó libre Capri de Misiones.

Así se ubican

Cumplidas cinco fechas, última de la etapa de grupos, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Zona A: Curne 15 puntos, Sixty 12, Curda 10, San Patricio 9 y Regatas Resistencia 2.

Zona B:Taraguy 18 puntos, Aguará 10, Aranduroga 7, San José 5 y Capri 4.

Lo que viene

La sexta fecha del Regional NEA contempla estos encuentros San José vs. San Patricio, Regatas vs. Curne, Aguará vs. Aranduroga, Taraguy vs. Capri y Curda vs. Sixty.