Oscar Gómez preparará físicamente a los jueces

El ex futbolista profesional entrenará a los árbitros capitalinos (foto LCF).

El jueves por la noche se realizó la presentación del nuevo preparador físico del Colegio de Árbitros de la Liga Correntina de Fútbol (LCF), Oscar Gómez, quien se encargará de la puesta a punto de los referis liguistas.

La presentación estuvo a cargo del presidente del colegio, Edgardo Abraham Sveda, y contó con la participación de un numeroso grupo de árbitros de la LCF.

Oscar Gómez es profesor de educación física y ex jugador de fútbol profesional que se desempeñó en clubes importantes de la región como Boca Unidos y Chaco For Ever disputando torneos federales y nacionales.