Choque de trenes: la Justicia imputó a los maquinistas

La Justicia no descarta que el choque de dos trenes de la línea San Martín, que dejó un saldo de 90 heridos, haya sido consecuencia de “una falla humana” e imputó a los maquinistas, informaron a Clarín fuentes judiciales.

El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo – quien está de viaje y es subrogado por la fiscal Alejandra Mángano- pidieron un informe a la Junta de Seguridad del Transporte (JST) y, además, ordenaron una serie de peritajes.

La hipótesis de la falla humana se centraría en dos auxiliares de la estación Palermo que le habrían dado “boleto de vía libre” al tren de pasajeros que había partido de Retiro a las 10.20 a pesar de que una locomotora y un furgón estaban detenidos sobre el puente de Figueroa Alcorta.

Sin embargo, también se investiga si hubo fallas mecánicas o eléctricas como causa del accidente. La máquina y los coches eran retirados esté sábado del lugar del choque y para luego ser sometidos a pericias en los sistemas de frenos.

Por otra parte, se informó que el sábado aún había 14 personas internadas en los hospitales de la Ciudad, que el viernes se declararon en alerta roja y recibieron 53 personas que debieron ser trasladadas.

Estas hipótesis llevaron a imputar a los dos maquinas y sus asistentes y a tres auxiliares de la estación Palermo como supuestos responsables, en principio, del accidente, aunque en el requerimiento de instrucción aún no se imputan responsabilidades directas a nadie.

El maquinista del tren de pasajeros entró a una curva con puentes y árboles altos que dificultaban la visibilidad. Una locomotora con siete coches necesita no menos de 500 metros para frenar en una situación normal y, en emergencia, no menos de 200. Según fuentes técnicas, no habría tenido ese recorrido cuando advirtió que había un tren parado.