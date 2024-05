Cruel burla a Emilia Mernes y feroz ninguneo a Paulo Londra: Tartu los liquidó

La suspensión de Emilia Mernes de su recital ante un estadio cerrado saturado de espectadores, a días de que Tini Stoessel también cancelara un recital al aire libre, fue el detonante para que Augusto Tartúfoli arremetiera contra las cantantes, y Paulo Londra la ligara de rebote.

“Yo estoy en contra de la generación de cristal, que son estos niños que tienen tolerancia cero a la frustración”, arrancó el conductor de Pasó en América.

Entonces, se burló de Emilia con una imitación corporal a cómo habría comunicado su imposibilidad de hacer su show en plena crisis de ansiedad: “Ay, no puedo dar el show, chiquis. No sé qué me pasa…”.

“Ahí había gente que había venido de la con… de la lora. 15 horas en micro. Y no dijo qué tenía”, remató.

Luego, halagó a Madonna por su histórico recital en Río de Janeiro: “La vimos el fin de semana con 65 años. Venía con escherichia coli, con la rodilla rota, y dio dos horas y media de show ante dos millones de personas”.

“Un horror la generación de cristal, tienen que curtirse. ¡Agarren una pala!”, sentenció.

LA FULMINANTE CHICANA A PAULO LONDRA

Al final, Tartu concluyó: “No van a perdurar nada”

“¿Quién se acuerda de Paulo Londra? Tiene que pedir por favor que lo escuchen”, fulminó al cantante cordobés.

(Fuente: Ciudad Magazine)