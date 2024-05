Boca comenzó con el pie izquierdo en Tucumán

En una floja actuación, Boca perdió este domingo por la noche por 1 a 0 en su visita a Atlético Tucumán por la primera fecha de la Liga Profesional y llega golpeado para el duelo clave de este miércoles frente a Fortaleza por la Copa Sudamericana.

Con el gol de Mateo Coronel en la primera mitad, el Decano tucumano cortó una mala racha, en donde había ganado solo un partido en todo el año, pero desde la llegada de Facundo Sava levantó el semblante y el equipo salió con otra actitud.

De movida el Xeneize cometió errores defensivos. A los cuatro minutos, Renzo Tesuri aprovechó un rebote de Chiquito Romero ante un cabezaso de Mateo Coronel que la defensa no cubrió y puso el 1 a 0 para el elenco tucumano. Pero tras la revisión del VAR, el árbitro Pablo Echavarría interpretó que Coronel estuvo adelantado en la segunda jugada y obstaculizó al arquero.

Ante un Boca impreciso e irresoluto, Atlético Tucumán fue mejor, y lo tradujo en la red luego de una gran habilitación de Joaquín Pereyra para Mateo Bajamich, que hizo la pausa justa y alargó para Tesuri, que le ganó en velocidad a Luis Advíncula y envió un centro bajo que Coronel empujó a la red debajo del arco para poner el 1-0.

En la segunda etapa, Boca intentó romper el fondo del Decano pero se topó con un equipo muy bien parado, y el nerviosismo le jugó una mala pasada en los momentos claves para convertir, además de un par de buenas intervenciones del arquero Tomás Durso.

Boca deberá ahora cambiar rápido el chip porque tendrá este miércoles el partido crucial por la clasificación en la Sudamericana, ya que de conseguir un triunfo frente a Fortaleza quedará como líder y a un paso de acceder a los octavos de final del certamen, aunque para eso deberá mejorar mucho lo que mostró este domingo en Tucumán.

Síntesis

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Agustín Lagos, Alexis Flores, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Mateo Bajamich y Mateo Coronel. DT: Facundo Sava

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Milton Delgado; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Frank Fabra; Luca Langoni y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Gol: PT 28m Mateo Coronel (AT).

Cambios: ST 9m Jabes Saralegui por Fabra (B) y Lucas Janson por Delgado (B); 12m Marcelo Estigarribia por Bajamich (AT); 21m Tomás Castro Ponce por Lagos (AT); 39m Justo Giani por Tesuri (AT); Matías Orihuela por Acosta (AT); Iker Zufiaurre por Medina (B).

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Otros resultados

El domingo se produjeron además estos resultados: Deportivo Riestra 1 – San Lorenzo 0; Tigre 0 – Estudiantes 1; Lanús 0 – Independiente Rivadavia 2; y Belgrano 4 – Racing 4.

Cierra la fecha

La primera fecha del torneo de la Liga Profesional finalizará este lunes con dos partidos: desde las 19, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Vélez, mientras que a partir de las 21, Unión hará lo propio en Santa Fe frente a Banfield.