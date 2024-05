Interna en la UCR: "El diálogo está en problemas y por eso hay conflictos"

"La carta de documento es una antesala de una acción judicial", aseguró el senador provincial de la UCR, Diogenes González, sobre la carta de documento enviada por Ricardo Colombi a la UCR de Corrientes. En Hoja de Ruta, indicó que quieren evitar las internas y aseguró que hay consenso para que Gustavo Valdés presida el partido.

"Nos pareció muy oportuno, muy prudente que el Gobernador presidiera el partido. Porque lo que la sociedad espera de los partidos políticos es coherencia, y la coherencia para nosotros indica fortalecer al gobernador en esta etapa, más allá del prestigio, del comportamiento que tiene", destacó. El senador destacó que hay "mayoría" para que Valdés ocupe ese lugar dentro de la UCR.

"Esto obviamente no fue unánime, y hubo personas que querían mantener el status quo, mantener la situación como estaba antes. Esto generó una cierta situación al punto de que se dejaron prácticamente vencer los mandatos del partido sin una convocatoria. Se llevó la situación realmente al límite de días. El 30 de abril vencían los mandatos, y por estas situaciones que la Convención se convocó para el 29", explicó.

Sobre si la intención del exgobernador, Ricardo Colombi, sería intervenir el partido, González dijo: "Yo pienso que no, yo pienso que está intentando hacer uso de su derecho, pero de una manera que no es la adecuada, porque dentro de la lógica del partido. Los derechos le corresponden a los cuerpos partidarios y no a las personas en su individualidad". "Esto es la antesala de una acción judicial desde mi punto de vista", agregó.

Señaló que esta situación no tiene vistas a resolverse por el diálogo. "Cuando hay confrontaciones, es porque el diálogo está con problemas. Eso es evidente", sumó.

Para el senador, "la carta de documento adolece de un defecto. Quien debiera plantear esto es el cuerpo, que es el Comité. El comité central tiene 21 miembros y hay una sola persona que está reclamando esta situación". "Es decir, que debiera haber sesionado ese comité y ese comité es el que tiene las atribuciones. Ni siquiera la fecha de convocatoria del 27 de octubre, firmada por dos personas, tenía validez", dijo.

"Hay personas que intentan, o que tienen una estrategia en este caso, como puede que sea la de él (por Ricardo Colombi), de generar un conflicto para tener un posicionamiento. Evidentemente la amplísima mayoría del partido, de los dirigentes radicales, la militancia, lo que quiere es fortalecer a Gustavo Valdés, porque nos parece que es lo razonable, es lo que la sociedad quiere", dijo.

