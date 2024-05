Desconcertado por el desaire de Furia, Emmanuel buscó consuelo en el lugar menos esperado

A esta altura, nadie tiene dudas de que Furia es una de las grandes jugadoras de Gran Hermano. Su manera de manejarse dentro de la casa y sus actitudes, pese a que fueron bastante chocantes para muchos, han conquistado el corazón de la gente que gala tras gala, le da el apoyo suficiente para seguir en carrera.

Hasta ahora, Emmanuel era el máximo aliado de 'la peleada' y quien se movía bajos sus alas con total libertad. Sin embargo, el fin de semana algo cambió de forma drástica y el cordobés se transformó en su nuevo blanco. Sentada en el confesionario, Furia remarcó: "Les voy a pedir es que, como ustedes ven todo, elijan al más traidor, al más mentiroso, al más falso, al más hijo de p. He descubierto que una persona que está al lado mío, simplemente lo hace por el apoyo de mis fans. Me gustaría dar las cosas vuelta pero bueno, Emma al 9009”.

El que no entendió absolutamente nada fue Emmanuel. El cambio de actitud lo dejó desconcertado y sin respuestas por lo que empezó a buscar a alguien que pudiera ayudarlo y fue por Martin. "No sé qué le pasó conmigo a Furia. No me habla, no me dice nada. Le quiero dar su tiempo, su espacio porque no le hice algo puntual".

Martin lo minimizó: "Pensá que puede estar jugando. No te quedes maquinando en nada, no es así. Vos hacé la tuya". Pero Emma se quedó pensando bastante angustiado y sintiendo que algo más hay por detrás del cambio de su compañera.

"Yo la re quiero, no me gusta. Me quedo pensando pero no sé", agregó. Sin embargo, su hasta ahora rival le indicó: "Ya sabés cómo es ella, mantenete lo más fuerte posible".

