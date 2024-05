Una de las hermanas de Furia, contó detalles de la interna que hay en su familia

Cuando Furia entró a la casa de Gran Hermano, dio a conocer una pequeña parte de su historia familiar. La muerte de su abuela y su mamá por cáncer, la enfermedad de su padre y el padecimiento que él vivió hasta que murió y del que ella tuvo que hacerse cargo. También dijo que una de sus hermanas era bipolar y que 3 de sus 4 hermanos no le hablaban. La única que parecía entenderla era Coi.

Pero este lunes apareció en Intrusos Andrea Scaglione, la mayor del clan, que decidió contar toda su verdad. "Yo quise ir a las galas pero mi hermana Coi no me deja. Ella maneja una suerte de mafia ahí: pide plata para los votos y demás. Mandé un par de mensajes y me clavó el visto, después me mandó a decir que no la molestara más. De hecho me enteré que había sido madre por la tele".

Sobre el enfrentamiento que tiene con sus 4 hermanos, remarcó: "La pelea es por la herencia. Mis papás nos dejaron una casa a cada uno. Todos tienen una casa y todos las alquilaron pero Coi discute mucho por los metros cuadrados. Ella quiere más de los que tiene además de otras cosas. Yo me entero por otras personas que cada uno de mis hermanos puso un abogado".

En su relato, Andrea contó: "Mi mamá y mi abuela murieron en 2017. El padre de mi hijo murió un mes antes que mi mamá en un accidente automovilístico, fue terrible. Mi papá falleció el año pasado y es cierto que Furia lo cuidó pero hay un por qué".

Según explicó, la enfermedad de su abuela y su madre fue muy difícil de atravesar para todos ya que las dos requerían cuidados permanentes. "Juli es pequeña entonces mi hermana Yanele se hizo cargo de mamá y yo de mi abuela. Quedamos exhaustas y cuando ellas muere, ya no dabamos más. Por eso Juliana toma la posta con papá".

"Sinceramente, yo quedé sola a cargo de mi hijo de 15 años y tuve que volver a trabajar. Sumado a todo lo que venía pasando, nos juntamos con Yanele y Juli para definir lo de mi papá que de verdad no soportó la muerte de mi madre".

Fuente:Pronto