La respuesta del Puma Goity a Carmen Barbieri tras que la conductora le declarara su amor

Carmen Barbieri ha tenido grandes amores en su vida, Jorge Porcel en su juventud y Santiago Bal con el que compartió 25 años de su vida. Y hasta llegó a rumorearse que jugó a un ida y vuelta con su gran amigo Alberto Martín. Hace unos días la capocómica compartió en su programa que le había echado el ojo a el Puma Goity y se deleitó en elogios.

"Me parece un tipo maravilloso, seductor, buen mozo y, lo veo trabajar como actor, me da vuelta la cabeza. Es el amor de mi vida y nunca pude estar, nunca tuve ni un café. Me enamoré", explicó en Mañanísima (Eltrece).

Y sin vueltas le habló directo a él: "Que actor que sos. Si tenés novia, si tenés amante o tenés mujer, les pido disculpas. No salgo con hombres comprometidos, pero cómo me gustas", le declaró.

Ahora la conductora blanqueó que luego de su declaración habló con Goity: "Sí, el Puma me mandó un mensajito muy gracioso. Me dijo 'Ay, sos una grande". Sin embargo la conductora aclaró: "Todo lo que dije fue con humor". Inmediatamente Majo Martino compartió las palabras del actor: "Mi vida muy pronto voy a estar ahí en el piso y vos y yo vamos a bailar un lento que no termine nunca"

Para sumar más picante al tema Estefi Berardi aseguró: "A mí me dijeron que entró al teatro más agrandado después de lo que le dijiste al aire", y la periodista luego agregó: "Aparte voy a contar otra cosa, Carmen cambió su foto de perfil de WhatsApp y puso una re sexy". Sobre esta situación Majo Martino opinó: "Esta foto es de buscona".

Fuente:Pronto