Mauro reveló si está enamorado de Furia y si el romance seguirá fuera de la casa

Tras haber sido eliminado el domingo de Gran hermano frente a Furia, Mauro se animó a contarle a Santiago del Moro y al panel lo que vivió dentro del reality de Telefe y sobre su relación amorosa con Juliana Scaglione.

Cuando Santiago del Moro le consultó si estaba enamorado de Furia, el excompetidor respondió: “No sé si me enamoré, pero si me gustó mucho en su momento”, dijo y siguió: “Me ayudó mucho dentro de la casa también”.

“Es una gran persona que tiene sus cosas que empañan mucho todo lo que es, que lo dije siempre, pero fue lo que fue y pasó lo que pasó”, explicó y luego aclaró si la historia de amor continuará: “Quiero decir públicamente que de mi parte ya está, yo di todo lo mejor”.

Sobre el beso que se dieron antes de salir de la casa, Mauro explicó: “Es una manera de dos personas maduras que pueden terminar bien su relación y es un buen cierre a algo de lo que vivimos que en su momento estuvo muy bueno, después tuvo un montón de altibajos, pero tanto ella como yo nos contuvimos ahí adentro, que es algo muy necesario dentro de la casa”.

Cuando Gastón Trezeguet le consultó por qué decidió no jugar con Furia, el joven explicó: “Nunca quise jugar con Los Bro, pero si me arrepentí en su momento cuando me ofrecieron jugar con ellos porque hubiese estado más protegido y no tan nominado en la semana”.

“Yo no tenía mucha información de afuera y me dejé guiar por lo que yo sentía en ese momento”, aseguró y luego resaltó que “fue parte del juego” cuando les contó a los demás participantes cómo podían desestabilizar a Juliana.

Mauro también habló de su relación con Emmanuel: “No era la mejor, teníamos mucha pica porque él se sentía celoso y preocupado de que yo pase mucho tiempo con ella y él sentía que perdía un poco de apoyo de su parte”.

Fuente:Pronto