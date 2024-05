Dudas por la fecha del Pacto de Mayo por las demoras en la Ley Bases

En el seno del Gobierno comenzaron a poner en duda la fecha del Pacto de Mayo, que Javier Milei originalmente convocó para el Día de la Patria -el sábado 25 de este mes- en Córdoba. Hasta el propio Presidente lo hizo hoy, al salir de un acto en la Casa Rosada en homenaje a Carlos Menem. “Si el pacto no es mayo, será en junio o en julio. No hay problemas. Las reformas estructurales son para el largo plazo. Tarde o temprano a las reformas las vamos a hacer”, dijo Milei.

Otros funcionarios de alto rango deslizaron que la cita al gran acuerdo nacional se podría aplazar. Señalaron que el Gobierno quiere llegar al pacto con la sanción general de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado. Como todavía no está claro que los tiempos legislativos den, el gran evento podría correrse hacia adelante.

Se trata de un giro importante en la estrategia libertaria. Hasta la semana pasada, en la Casa Rosada afirmaban que el Pacto de Mayo se haría con o sin leyes, y que Milei iba a estar solo en el escenario si hacía falta.

Pero esos términos se moderaron en las últimas horas, mientras el Gobierno se muestra permeable a modificar no solo la fecha sino también el contenido de las leyes y el texto del propio pacto, en pos de sumar consensos con gobernadores y partidos aliados. “Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo, tampoco me parece tan importante. Si se termina, bien; y si no se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo: si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté la ley”, dijo el ministro del Interior Guillermo Francos a Radio Rivadavia.