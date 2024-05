Livera: "Soy un lateral con libertad para pasar al ataque"

Joaquín Livera convirtió el miércoles frente a San Martín de Formosa un golazo, el segundo en este campeonato, y es junto a Martín Ojeda los actuales artilleros de Boca Unidos en el presente Torneo Federal A 2024.

"Estoy feliz por el gol pero descontento por el resultado", fueron las palabras del jugador aurirrojo al ser entrevistado por el colega Juan Bondáz de radio Sudamericana (100.5 Mhz).

Al hacer un análisis del partido señaló que "el hombre de menos hizo que nos tiráramos atrás" para enseguida hacer una autocrítica al expresar que "el gol (del empate) me lo como yo porque era mi marca".

Consultado si esa situación los puede perjudicar desde el punto de vista anímico, Livera manifestó que "estamos bien, sabemos que puede pasar; igualmente nosotros siempre salimos a buscar la victoria, y por mala suerte en este caso no la pudimos conseguir".

Sobre el arbitraje, indicó que "adicionó mucho tiempo en el segundo tiempo y al tener un jugador menos es un condicionante".

Concluido el juego, que fue muy "picado", hubo forcejeos y empujones entre jugadores de uno y otro equipo, Livera le bajó el tono a la situación al señalar que "fue por el enojo del partido, pero de eso no pasó".

En el inicio del segundo tiempo, el técnico hizo ingresar a Alejandro Leani en lugar de Ojeda, dándole más libertades ofensivas a Livera, quien en el gol aprovechó un pase en profundidad como si fuese un extremo por la derecha.

"Soy lateral izquierdo, pasa que el técnico me da mucha libertad para el ataque, que es una de mis virtudes. Roberto (Marioni) también me dio esa confianza, igual que ahora Juan (Alfonsín) para soltarme, ser más libre, de no estar pensando solamente en defender, sino también en atacar. Personalmente siento que tengo gol y que le puedo aportar mucho al grupo", concluyó Livera.

