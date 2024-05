El cruce de Mauro con Santiago del Moro al sincerarse sobre su relación con Furia

La salida de Mauro en Gran Hermano (Telefe) dejó una huella en la casa para Furia quien le declaró la guerra a Emmanuel por haber interferido en su vínculo con el jugador e incluso, su eliminación del reality. Desde que el ex hermanito cruzó la puerta, Juliana habla de él todo el tiempo. Sin embargo, los sentimientos ya no son recíprocos.

Tras abandonar la competencia, el ex jugador estuvo presente en la última emisión y vivió un tenso momento con Santiago del Moro cuando el conductor intentó demostrar que Furia manifiesta que lo extraña varias veces al día. Ante dicho planteo, Mauro le respondió, tajante: “Se podría haber acordado de tratarme mejor cuando estaba en la casa y no cuando ya no estoy”.

Segundos más tarde, Laura Ubfal respaldó a del Moro y le dijo al ex compañero de Furia dentro de la casa: “Pero vos fuiste parte de las peleas. ¿No estabas ahí? Porque pareciera que las vistes desde afuera”. “Yo te voy a explicar lo que pasa: toleré muchas cosas y lo hice pensando que era parte del juego, y que todos tenemos cosas pero llegó un punto que era insoportable”, le contestó Mauro, visiblemente molesto por tener que explicar el motivo que lo llevó a cerrarle la puerta a Furia una vez que dejó Gran Hermano para luego hacerle acordar a la panelista: “Y no me paso solo a mi”.

Acto seguido, Gastón Trezeguet lo cruzó por no haberle puesto punto final a su vínculo de la casa. Entonces, Mauro le remarcó que él, durante su paso por el reality, le hizo saber a Furia que no quería jugar para luego refrescarle la memoria: “Y en su momento, yo dije que estaba todo terminado. ¿O no lo vieron?”. “Si”, respondieron algunos de los panelistas. “Bueno, ¿entonces?”, retrucó el ex hermanito, molesto.

Lejos de achicarse, Gastón le retrucó a a Mauro que al entrar a la casa, su primer jugada fue acercarse a Juliana, sabiendo que ella era una de las favoritas del público y así garantizar protección: "Fuiste directo a Furia y ahora te haces el otro. Le cortaste afuera y ella, desde adentro te manda saluditos porque piensa que está con vos. Como hombre, más bajo de eso no se puede llegar". "

"No, no. No porque cuando llegó ese sábado, yo le dije que ya estaba y ella me obligó, y me dijo: 'Es la última vez'", cruzó el ex jugador al panelista. "Me parece que te presionó porque hablar de obligar...te presionó. Hablemos bien", lo interrumpió Trezeguet. "Esta bien, me presionó", Mauro le dio la derecha.

Minutos más tarde, Santiago tomó la palabra para recordarle al ex hermanito: "Está bueno bueno aclarar esto, que si ustedes se sienten acosados o sienten algún abuso, van al confesionario y lo plantean directamente". Al oír las palabras del conductor, Pilar Smith intervino para defender a Mauro de las actitudes que tuvo Furia hacia él: "¡Pero él dijo que no!". "¡Pará! ¡Pará porque esto es serio!", la frenó del Moro para continuar con su idea: "Y cuando están en la cama. Gente adulta en una situación íntima que da consentimiento. Ustedes dan el consentimiento". "Y lo digo para ubicar cada cosa en su lugar, Mauro", lanzó a continuación.

Además, el conductor remarcó que cuando él le preguntó si estaba enamorado de Furia, el dijo que si. “Yo dije que me gustaba mucho y eso fue verdad porque me ayudó adentro de la casa”, lo corrigió Mauro, quien luego sumó: “Pero cuando vos le preguntaste a ella, Furia dijo: ‘esto es show’”.

“Es cierto, puede ser pero ahí ella estaba medio enojada con vos porque después es donde explota todo, ese mismo fin de semana”, deslizó Santiago. “Claro, eso es verdad”, confirmó el ex hermanito, cortante. “Lo que pasa es que a ella no le gustaba que a mi no me podía manipular como hacia con Emmanuel porque yo le decía: ‘yo no juego ni hago esto con vos’”, concluyó Mauro.

Fuente:Pronto