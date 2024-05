Tamara Paganini le paró el carro a Flor de la Ve: “Es una falta de respeto”

El 16 de mayo, Tamara Paganini fue a Intrusos y no se sintió cómoda con el debate plantado por Florencia de la Ve sobre la familia y la salud mental de la familia de Juliana “Furia” Scaglione, participante de Gran Hermano 2023.

Sin vueltas, Tamara le “paró el carro” a la conductora cuando puso sobre la mesa el tema y cuestionó duro a la hermana mayor de Furia, Andrea Scaglione, por ir al ciclo de América y ventilar las internas de su familia mientras Furia está aislada en GH.

TAMARA PAGANINI LE PARÓ EL CARRO A FLOR DE LA VE: LOS MOTIVOS

Flor de la Ve: -La hermana de Furia dijo que los padres les enseñaron que tenían que ser los mejores. “Vos tenés que ser el ganador”, les decían. Hay algo en la psiquis de esta familia que se empieza a comprender un poco.

Tamara Paganini: -OK. Estamos hablando de la psiquis de la familia de Furia...

Flor: -Claro.

Tamara: -¡Dios!

Flor: -¿Por qué? ¿Qué pensás vos?

Tamara: -Que es una falta de respeto hablar de la psiquis de la familia de Furia. Eso en primer lugar.

Flor: -Pero, ¿por qué? Si ellos lo están contando todo.

Tamara: -En segundo lugar, también me parece una falta de respeto de la hermana de Furia que se haya sentado ahí, una hora y media, a ventilar todos los pormenores de su familia. ¡Una falta de respeto!

Flor: -Pero si Furia lo hace adentro de la casa de Gran Hermano.

Tamara: -Furia lo puede hacer, si ella quiere, porque ella es la jugadora... La hermana está en su derecho, pero me sigue pareciendo una falta de respeto.

Guido Záffora: -Pero es la historia de ella.

Tamara: -No habló de ella. Habló de la hermana. Le tiró mierda a la hermana...

Flor: -No, no. No le tiró. Ella habló bien de Furia.

Fuente:Pronto