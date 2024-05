Milei en España ratificó que planea cerrar el Banco Central

El presidente Javier Milei realizó este viernes en Madrid la presentación de su libro El camino del libertario (Deusto) con la participación del líder de Vox, Santiago Abascal, con quien encabezará la cumbre de la extrema derecha llamada Europa Viva 24 donde él es el gran anfitrión. En el diario La Razón, donde se celebró el evento no abierto al público general, el mandatario aseguró que a la Argentina le espera un futuro auspicioso y tras disparar en reiteradas ocasiones contra el socialismo expresó: “Estamos incomodando a todos los rojitos por todo el mundo”. El evento terminó minutos antes del comienzo de los noticieros que abrieron sus emisiones con la cobertura del evento. Todos se hicieron eco de su presencia, salvo TV Española.

La cita para los invitados y medios de comunicación era a las 7 de la tarde, pero media hora antes de la apertura de las puertas del salón, ya había una multitud en la puerta del diario La Razón, propiedad del grupo editorial Planeta. Milei llegaría una hora más tarde custodiado por un auto de policía y dos oficiales motorizados. Lo acompañaba a la primera cita de Milei su hermana, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

La gran cantidad de medios y agencias que aguardaban a Milei desde temprano no pudieron cubrir su arribo. Lo esperaban el embajador argentino en España, Roberto Bosch, y el director del diario Francisco Marhuenda. El reconocido periodista se desvivió en elogios para el mandatario en las palabras que abrieron el evento: “Argentina está dando un vuelco extraordinario. Milei ha traído ilusión a Argentina. Tendrá que tomar decisiones muy difíciles. Sepa que aquí la izquierda caricaturiza. Presidente, si me permite la ironía, si usted fuese terrorista lo acogeríamos con más cariño”. No hubo ni una sola pregunta ni mención a los dichos polémicos del ministro de Transporte, Óscar Puente, quien deslizó hace dos semanas que Milei consumiría “sustancias”.

Tras haber publicado el libro en España con errores en la formación académica en la solapa, motivo por el cual retiraron de circulación los ejemplares, el editor de Deusto, Roger Domingo, leyó el curriculum correcto del Presidente y bromeó que “abandonó su carrera de portero” [arquero] para dedicarse a la economía y la política, donde “se reveló con una voz única e inconfundible”. A la presentación acudió el escritor y politólogo Agustín Laje, y una de las máximas figuras de Vox, Ramón Tamames Gómez, impulsor de la moción de censura al presidente Pedro Sánchez a fines del año pasado.

Milei fue entrevistado por el profesor de Economía y popular streamer Juan Ramón Rallo, quien le dio espacio a Milei para nadar en las aguas que tanto conoce, y a menudo sus declaraciones merecían aplausos de los presentes que acudieron a ver de cerca quién es el primer presidente libertario de la historia, término que se reiteró en varias ocasiones.