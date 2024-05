Sabrina Rojas expuso cuál es el peor defecto de Flor Vigna y sorprendió a todos

En medio de un mano a mano de Sabrina Rojas con Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y el resto de las panelistas de Socios del Espectáculo (el programa que se transmite por eltrece), la actriz fue contundente al opinar de la cantante.

Todo comenzó cuando recordaron el escándalo que protagonizó Flor después de haber sido vinculada con Pedro Alfonso: “Era un rumor que corría en ese momento”, expresó Lussich. Y Mariana Brey agregó: “Todo bien. Yo pino, vos opinás, cada uno dice lo que pina, lo que quiere, lo que piensa, y eso puede doler o molestar, aunque uno no lo haga con esa intención.

Ahora, la responsable de eso es Flor Vigna. No podemos hacernos cargo de una responsabilidad que le pertenece a otro. Porque ella es la que hace el tema, lo ilumina (cuando le responde a un seguidor)”.

Tras escucharla, la invitada tomó la palabra: “Sabemos que Flor tiene problemas de comunicación con la prensa, que a veces ella sola se mete en líos”, lanzó. Y cerró, tajante: “A veces, ella sin querer se mete en líos, y por querer aclarar algo, lo oscurece más”.

SABRINA ROJAS ROMPIÓ EL SILENCIO Y CONTÓ TODA LA VERDAD SOBRE SU SUPUESTO BESO CON LUCIANO CASTRO

Luego de que Marcela Tauro diera que hablar en Intrusos al contar que Sabrina Rojas y Luciano Castro se habrían besado (despertando fuertes rumores de reconciliación) la conductora de Pasó en América rompió el silencio y despejó todas las dudas sobre su vínculo con el padre de sus hijos Esperanza y Fausto.

“¿De qué hablan? Esto es extraordinario, por el amor de Dios. Hace tres años no lo volví a chapar nunca más a Castro, nunca más. ¡Estoy indignada! Me indigna”, sentenció Sabrina en el programa que conduce junto a Tartu en América.

“Primero que ya digo ‘no explico más nada ¿Quieren creer que chapo con él? Créanlo’. Me causa mucha curiosidad de dónde nace una mentira. Vino una paisajista a mi casa, re bajo perfil. Y vino Luciano. Claro que nos saludamos, pero no nos besamos”, agregó.

En cuanto a su trato cotidiano con el actor, siguió: “Hay veces que ni nos saludamos y otras que nos abrazamos y le digo ‘estás fachero hoy’. Eso es todo. ¡No hacemos más nada! Hay veces que digo ‘que digan lo que quieran’, y otras que me indigno porque parece que estamos ocultando algo y que le estamos haciendo algo a su ex (por Flor Vigna) a propósito”.

Y cerró, sin dejar lugar a las especulaciones sobre la posibilidad de que haya apostado nuevamente al amor con el galán: “No me besé con Castro, hace años que no me beso, ni ganas de besarlo, pero ni ganas”.

(Fuente: Ciudad Magazine)