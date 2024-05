Comienza una nueva edición de la Feria de Arte Contemporáneo

Del 23 al 26 de mayo, los galpones del puerto correntinos (Juan de Vera y Mendoza) serán escenario de una nueva edición de la Feria de Arte Contemporáneo ArteCo.

ArteCo, es desde el año 2019, un puente entre los artistas y el público acercando promoviendo la rica producción de la provincia y de la región. Tal y como ya sucedió e ediciones anteriores, las actividades de esta muestra tendrán lugar tanto dentro como fuera del predio del puerto de la ciudad de Corrientes.

El lanzamiento nacional de esta mega muestra se realizó el 3 de mayo, a las 11, en la “Sala Naranja” del Centro Cultural Recoleta ubicado en Junín 1930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo como principal orador al ex presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, quién adelantó parte de la programación de esta propuesta que promueve al sector artístico nacional e internacional con una mirada federal.

Curaduría

La curaduría general es realizada por Gustavo Piñero quien propone como guión conceptual: Río marrón, experiencias de barro y agua. Propuesta que toma al río como eje y que trata de encontrar en este enorme flujo de agua, las analogías con las artes visuales, incluyendo conceptos de mestizaje, identidad y territorio: “...Vierto agua en una jarra que se empieza a llenar de manera desordenada. Pienso en el líquido y en como lo que lo contiene le da forma. Viajo a Corrientes, y al atravesar el puente que lo une con Chaco miro el río. El río no permite ver a través de su superficie, lo que genera un enorme atractivo porque todo ese caudal es un gran misterio. El arte del litoral se le parece, no puede ser abordado mirando la superficie, necesitamos hundirnos en la profundidad de sus prácticas, no para entenderlas, pero sí para acercarnos a ellas”, relató el curador.

Estos temas van a estar presentes en diferentes propuestas a lo largo de toda la feria, como también en el programa auditorio, donde se va a presentar el libro Este Museo no es un museo, Museo del Barro: historias, mito y comunidad, de Lía Colombino; Coleccionistas que se asocian en su práctica, conferencias sobre Fundaciones (con fundaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay), conversatorio sobre género (organizado por la dirección de políticas de género y diversidad sexual y el centro cultural universitario de la UNNE), entre un gran número de charlas.

En esta edición continúa la colaboración con la fundación Proa. Este año la presencia de coleccionistas, curadores y agentes de las artes visuales de Argentina y países limítrofes duplicará en presencia a los años anteriores.

Propuestas

La Feria ArteCo permite concentrar diversas propuestas artísticas, entre ellas la presencia de galerías de arte de la Argentina seleccionadas por un jurado integrado por: Yuyo Gardiol, Joaquin Rodríguez y Fernanda Tocallino y galerías del Paraguay (invitadas a través de la Asociación de galerías de arte del Paraguay Asgapa), proyectos colectivos y artistas individuales de Corrientes (seleccionados por convocatoria).

También es posible destacar el espacio editorial bajo la curaduría de Lucas Mercado, el Festival de Arte Sonoro curado por Julia Rossetti y Martín Sandoval, el programa de Becas para Artistas Visuales de Corrientes coordinado por Fernanda Tocallino, el espacio de video y Festival Play videoarte y cine experimental con curaduría de Maia Navas; el proyecto de intervenciones site-specific en los exteriores de la Feria curado por Lucía del Milagro Arias y la muestra de artesanía contemporánea Ñande Yvy con curaduría de Hada Irastorza.

VAE