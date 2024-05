Triunfos de Córdoba y Juventus en el cierre de la séptima fecha de la Copa Palacio

La séptima fecha de la Copa Palacio concluyó con las victorias de Córdoba y Juventus que se sumaron como inmediatos perseguidores de los punteros (Colón y El Tala) que tiene el certamen de primera división que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

En la jornada del viernes, que sirvió para cerrar la séptima fecha y que disputó en el estadio Mariano Andino Igarzabal, Córdoba no tuvo problemas en superar a Malvinas 1536 Viviendas con un claro 88 a 25.

El marcador refleja que fue un partido sin equivalencias y los conducidos por Gustavo Vega ganaron los cuatro parciales: 17-11, 29-3, 23-8 y 19-3.

Ricardo Marturet con 15 puntos y Héctor Capelli con 14 fueron los principales goleadores en Córdoba, mientras que Roberto Medina con 9 resultó el goleador en el equipo de “las mil”.

Por su parte, Juventus derrotó a Don Bosco 77 a 70. El conjunto Granate aprovechó la ventaja que logró en el primer tiempo para quedarse con el triunfo.

Los dirigidos por Eduardo Hurtado ganaron los dos primeros parciales 22 - 12 y 20 a 13 para adelantarse 42 a 25.

La reacción del conjunto colegial, que tiene como DT a Claudio Tofanelli, en los últimos dos cuartos, donde ganaron 24 a 17 y 21 a 18.

En el Granate los goleadores fueron Matías Núñez con 22 puntos y Leandro Yardín con 14, mientras que por el lado de Don Bosco, se destacó Atilio Cuevas con 24.

La fecha había comenzado con el triunfo de Pingüinos sobre Colón 71 a 67 y de Regatas frente a San Martín 62 a 49.

En tanto que siguió con la victoria de El Tala frente a Sportivo 71 a 55 y de Hércules contra Alvear 60 a 58.

Así se ubican

Con siete fechas disputadas, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Colón y El tala 13 puntos, Regatas, Córdoba y Juventus 12, Pingüinos 11, San Martín 10, Hércules, Alvear y Don Bosco 9, Malvinas 1536 Viviendas 7 y Sportivo 6.

La fase clasificatoria contempla 11 fechas. Los cuatro primeros avanzarán a las semifinales.

Lo que viene

El programa de partidos correspondientes a la octava fecha es el siguiente: Colón vs. Córdoba, El Tala vs. Hércules, Juventus vs. Pingüinos, Sportivo vs. Regatas, Malvinas 1536 Viviendas vs. San Martín y Alvear vs. Don Bosco.