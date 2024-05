Kicillof contra la Ley Bases

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló cerca de una hora frente a miles de personas que este sábado participaron del plenario “La Patria no se vende”; un encuentro que la mesa política que lo rodea decidió organizar para darle centralidad al mandatario bonaerense en su oposición a la Ley Bases por un lado y la proyección en el mediano y largo plazo dentro del universo peronista, por el otro. Durante todo su discurso, Kicillof confrontó con el presidente Javier Milei. Le dijo que estafó a su electorado porque el ajuste “lo paga el pueblo y no la casta”, que no irá al Pacto de Mayo porque “nunca nos llamaron, ni escucharon”, recordándole el recorte de fondos. También, dijo que habló con otros gobernadores de este tema y en una insinuación hacia lo que viene advirtió que “estamos acá para poner en marcha la imaginación política que piense el futuro del país”.

El plenario “La Patria no se vende” contó con diez comisiones que coincidieron en un documento final. El resultado fue mostrar las disidencias con la Ley Bases que se encuentra debatiendo en el Senado, tras su aprobación en Diputados. Hubo una variada presencia del mundo peronista.

Kicillof fue el único orador sobre el escenario principal, ante 35 mil personas, informó la organización.