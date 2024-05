Revelan la verdad sobre el fin de la relación de la China Suárez y Rusherking

Tras la confirmación del romance de Ángela Torres y Rusherking y la polémica con la China Suárez al respecto, en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) revelaron la verdad sobre el fin de la relación del cantante con la actriz.

“El que quiso terminar la relación fue Rusherking y ella quedó muy dolida por la finalización de esta relación, quedó muy marcada”, aseguró Pochi de Gossipeame sobre quién terminó con quién.

“Él le había regalado un auto en plena crisis”, recordó Facundo Ventura en el programa de Ciudad Magazine y la panelista agregó: “Sí, y después ella se lo devolvió con una grúa”.

ÁNGELA TORRES REVELÓ QUE LA CHINA SUÁREZ LA BLOQUEÓ DE SUS REDES

Ángela Torres habló con Socios del Espectáculo y reveló la interna con la China Suárez tras la confirmación de su romance con Rusherking, expareja de la actriz.

“Ese día cuando los vi a la salida de Luis Miguel, te pregunté por qué te había dejado de seguir a alguien, una ex de él y después la dejaste de seguir vos también”, le comentó el notero y ella contestó: “No, yo nunca dejé de seguir a nadie”.

“¿Nunca la seguiste?”, repreguntó y la actriz respondió: “Sí la seguía, pero creo que fui bloqueada, ni idea. Yo no me hago mucho cargo, pero yo no dejé de seguir a nadie. Imagínate, cada uno con sus procesos y su vida y su mundo personal. Yo no me voy a meter en eso”.

(Fuente: Ciudad Magazine)