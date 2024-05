Fuerte cruce entre Donald Trump y Joe Biden en plena campaña

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca, arengó a sus partidarios con insultos hacia su rival demócrata, el mandatario Joe Biden, quien a su vez afirmó en un evento de campaña que el magnate republicano está "desquiciado".

En un evento en Dallas, Texas, en el que recibió el apoyo de la poderosa Asociación Nacional del Rifle Trump dijo que Biden es "de lejos, el peor presidente en la historia del país" y tachó al demócrata de "completo mentiroso".

"Estás despedido, vete de aquí, Joe", soltó el magnate, arrancando carcajadas de los miembros de la platea, a quienes aseguró que Biden vendría por sus armas de fuego. Biden es "corrupto" y una "amenaza para la democracia", agregó.Si el actual mandatario fuese republicano, le "darían la silla eléctrica", remató Trump en el mencionado evento.

Mientras tanto, Biden participó en un evento en Atlanta, Georgia (sur), estado en el que el demócrata venció por poco margen en 2020.

"Nuestra democracia realmente está en riesgo", señaló Biden a un grupo de seguidores reunidos en el restaurante Mary Mac's Tea Room, propiedad de afroestadounidenses, un público clave para su campaña rumbo a las presidenciales de noviembre.

Y entre aplausos añadió: "Mi oponente no es un buen perdedor. Pero es un perdedor". "No está solamente obsesionado con haber perdido en 2020. Está desquiciado (...) Trump no se está postulando para liderar el país. Lo está haciendo por venganza", afirmó.