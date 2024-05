El extraño toc de Virginia que intriga a toda la casa de Gran Hermano

Los días en la casa parecen eternos para los participantes que, salvando los últimos ingresos, llevan más de 150 días de aislamiento. El juego se pone cada vez más competitivo, la convivencia se hace más y más tensa y cada jugador busca la manera de descargar sus tensiones.

Algunos fuman, otros comen un poco más y también hay quienes eligen el entrenamiento pero Virginia, suma algo más. Se trata de un recurso extraño que resultó llamativo a todos sus compañeros: hace nuditos en las sábanas. "Lo hago desde que soy chica, hago mierd... todas las sábanas", reveló.

"En casa también, tengo una funda que no da más pero que la uso para eso y cuando no la encuentro, me desespero. Tengo otra más porque tiene que tener como un filito", confesó en el cuarto mientras sus compañeros la miraban atónitos.

Florencia no podía dar crédito y le preguntó por qué lo hacía: "No sé, me hace bien y no lastimo a nadie". Pero la respuesta no conformó a su compañera: "Yo probé el otro día, lo hice una vez y me aburrí".

Con un poco de pudor, agregó: "En una época, llegué a tener una funda en el auto. Hacía el nudito y mientras manejaba, lo iba tocando".

Si a ella le sirve... Pero más allá de este recurso, Virginia está preocupada porque siente que se quedó sola a la hora de jugar. Su plan era ir en contra de los Bro pero con la salida de Manzana sintió que ya nadie la apoyaría. Si bien Furia en algún momento parecía estar en ese camino, terminó siendo aliada estratégica del grupo.

Fuente: Pronto