Santiago del Moro habló sobre los rumores de un nuevo repechaje en Gran Hermano

En las últimas horas, comenzó a circular la información de que en las próximas semanas se haría un nuevo repechaje en Gran Hermano. Esto provocó la reacción del público, ya que la fecha de finalización del programa está pactada y el aislamiento se vio afectado en varias oportunidades.

Ante tantas especulaciones, Santiago del Moro usó sus redes sociales para explicar cómo serán las últimas semanas del reality y despejó todo tipo de dudas.

"Me preguntan por un posible repechaje la respuesta es NO. Dentro de la casa está el ganador o ganadora más allá de alguna posible visita de cualquier ex jugador/a", comentó.

Y, agregó: "Tampoco Mauro va a entrar esta semana a decir NADA. Ya se van a enterar todo lo que viene. Falta pocooo y va a estar BUENO. Todo es #GRANHERMANO".

Fuente:Minuto uno