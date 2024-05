El blue subió $60 y alcanzó el precio más alto en cuatro meses

El dólar blue subió 45 pesos y cotiza a $ 1160 para la compra y $ 1180 para la venta en la primera rueda de la semana. El paralelo acumula una suba de $ 140 en los últimos siete días y se sitúa en su valor más alto desde principios de febrero.

Se trató de la tercera rueda consecutiva al alza, luego de que la semana pasada el Banco Central redujera la tasa de interés monetaria al 40% nominal anual, un rendimiento que es negativo en términos reales frente a la inflación.

El dólar oficial, por su parte, subió $ 1,50 y se ofreció a $ 867 para la compra y $ 907 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Producto de las percepciones que se cobran sobre el tipo de cambio, el dólar tarjeta se situó en $ 1451,20.

La brecha cambiaria del informal se posiciona, de esta forma, en 30% respecto del dólar oficial. El paralelo se ubica $ 155 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

Este lunes, el Banco Central compró u$s 126 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios. De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 16.307 millones, con lo que las Reservas Internacionales se ubican ahora en u$s 28.898 millones.

“La nueva baja de tasas de la política monetaria podría enfrentar desafíos, como una resistencia a la disminución de la inflación o presión sobre los dólares paralelos debido a la expansión de la base monetaria. Esto último no solo surge del potencial aumento del crédito bancario, sino también del posible desarme de plazos fijos por parte de los agentes económicos, que podrían optar por consumir o buscar alternativas de inversión como el dólar, impactando así en los dólares financieros”, explicaron desde Cohen Aliados Financieros.