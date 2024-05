Pacto de Mayo: sin la Ley Bases, Milei definirá qué hacer con el acto en Córdoba

Nada quedó de las urgencias que había en el Gobierno semanas atrás para llegar al Pacto de Mayo con la Ley Bases y el paquete fiscal aprobados. El objetivo original era cumplir con ese requisito para tener el 25 de Mayo un acto histórico, inolvidable, en la provincia de Córdoba. Primero sotto voce y luego en público se empezó a relativizar la perentoriedad, hasta que el martes pasado el propio presidente Javier Milei desató el hecho político de la fecha patria: “Si no es en mayo, será en junio o en julio”, manifestó.

En la Casa Rosada admiten que el cronograma previsto está en el aire y que todas las alternativas siguen abiertas. Lo que sí pudo confirmar Infobae fue que entre las prioridades que tendrá Milei tras su llegada de la visita extraoficial a España será la de definir qué hacer con el acto que se había anunciado en La Docta para presentar el sábado el pacto, un decálogo que el Presidente tenía intenciones de que lo firmaran gobernadores, líderes partidarios, políticos y hasta ex presidentes. Milei lo imagina como el primer paso de una nueva era, un acto refundacional con miras a poner en marcha a la Argentina del futuro.

Lo que también se confirmó es que será el “triángulo de hierro” -como llama ahora Milei al trípode de poder que forman él, su hermana y el asesor Santiago Caputo- el que definirá si el acto se hace o se levanta. Y si efectivamente se realiza, cuál va a ser la estética, los invitados y el formato que va a tener. ¿Va a ser un recuerdo por el primer gobierno patrio o se va a presentar ante la sociedad la primera versión del Pacto de Mayo? ¿Van a invitar a los gobernadores, autoridades y otros dignatarios? ¿O será un acto con la sociedad en la provincia donde el presidente ganó con 74% el balotaje, el porcentaje más alto de todo el país?

“Por ahora viajamos todos”, transmitió una fuente oficial, que aclaró que la definición estará hoy o, a lo sumo, mañana. Lo cierto es que el tradicional Tedeum ya está siendo organizado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, por lo que no sería demasiado traumática un levantamiento del evento que se iba a hacer primero en el Palacio de Justicia y luego en el Cabildo de la capital mediterránea.

El recálculo se debe a que el Gobierno ya asumió la semana pasada que no tendría aprobados la Ley Bases ni el paquete fiscal que para Milei era un requisito para presentar el Pacto de Mayo. Si bien en un momento se especuló con desvincular el evento de la sanción de ambas iniciativas -pero principalmente y por su valor simbólico y político la primera- el Presidente se mostró proclive a retomar el plan original.

“El Pacto de Mayo tenía que ver con un conjunto de reglas de gobernabilidad propias de una economía sana y que le va bien. Se planteó como precondición que esté aprobada la Ley Bases. Ahora, si la Ley Bases no está aprobado entonces ahí tenés un problema. ¿A qué Pacto vamos a ir si no tenemos todavía aprobada la Ley Bases? La Ley más tarde o más temprano va a salir; las 3.000 reformas estructurales que tenemos todavía en la gatera también van a salir. Nada va a ser que claudique en hacer las reformas estructurales”, manifestó el fin de semana el Presidente en una entrevista con el periodista Fernando González, para la edición española de El Observador.

En ese diálogo, el presidente argentino agregó: “A mí no me desespera tanto y si la Ley Bases sale días más, días menos, se podrá hacer un Pacto en junio o se hará en julio, pero hay que bajarle la presión. Yo puedo manejar la coyuntura sin las reformas estructurales, porque es tanto lo que hay para liberar y todo lo que se está generando, que se puede hacer más allá de la Ley Bases. Y si las reformas estructurales no me las dejan pasar ahora, las haré pasar en el 2025, después de una abrumadora victoria electoral cuando a la gente le quede claro que la política tradicional en Argentina no es parte de la solución, sino que es el problema mismo”.

En la misma línea, habló anoche el ministro del Interior, Guillermo Francos, al recordar que Milei “convocó a un pacto en mayo con diez puntos muy específicos pensando una nueva etapa para la economía argentina en libertad, pero que se haría una vez que estén aprobados la Ley Bases y el pacto fiscal. Como eso no va a estar, tal vez el presidente no convoque para este 25 de mayo a firmar un pacto, porque todavía no se dio ese paso previo que se había planteado”.

Finalmente, insistió en diálogo con el canal Todo Noticias que “la fecha es un símbolo” y concluyó: “El Presidente puso el 25 de Mayo como puede poner el 20 de junio o el 9 de Julio. Si la ley no está, se puede hacer el pacto en otro momento”.

