Valdés dijo que Milei "a este ritmo este año no saca" la Ley de Bases

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió este martes a la La Ley Bases que se trata en el Senado de la Nación. "A este ritmo este año no saca la Ley", destacó en diálogo con medios locales.

"Este gobierno no puede cambiar las reglas, la ley es el lenguaje del poder y hoy el lenguaje dice 'no cambiamos', no pudo sacar una ley, aprobó en general, tuvo que achicar a la mitad, y ahora el Senado está modificando", agregó el mandatario.

Cabe destacar que tras 20 días de aterrizada la discusión en la Cámara alta, los dictámenes aún están lejos de convertirse en realidad y el panorama se complejiza aún más a medida que transcurren las jornadas, con un bloque de entre 8 y 10 senadores dispuestos a forzar al oficialismo a aceptar varias modificaciones. Incluso, se animaron a pedir otras cuestiones alejadas de ambos proyectos.

Sobre su relación con Milei

"No tengo que coincidir en 100%, hay cosas que considero que están bien y otras mal, tengo mi propia mirada y mi propio criterio", sostuvo Valdés en Radio Dos,

Además dijo que "si no tenemos una nivelación de caja va ser complejo, el limite es la presión social". En este punto se refirió a la coparticipación para las provincias.

Asimismo puntualizó en que la ayuda "nunca es para este lado, o es para el sur o para el país central".

"Tenes a un Milei que financia el boleto de colectivo para el centro y da un aumento solo para la UBA y se olvida del las universidades del interior del país", concluyó.