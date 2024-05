Resaltan la importancia del cuento “Tobuna: la reina del Iberá”

“Tobuna: la reina del Iberá” la obra escrita por Juan Martín Resoagli e ilustrada por Carolina Beatriz Ramírez podría ser declarada de interés en caso de que así lo resuelva el Concejo Deliberante capitalino en su sesión del jueves. El proyecto fue presentado por las concejales Sandra Olivera y Gabriela Gaúna.

“En lo personal la considero una obra muy importante porque a través de los dibujos y el texto aporta mucho para que tanto los niños como sus padres aprendan sobre la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos ante el cuidado del medio ambiente y de los animales silvestres. Desde mi rol como concejal hoy, pero como directora del área desde donde se gestó este cuento, siento una gran responsabilidad de aportar mi granito de arena para formar una sociedad más consciente y respetuosa para con nuestro medio ambiente”, dijo Olivera.

Para Gabriela Gauna; es importante que el vecino aprenda sobre los animales silvestres “vivimos en una zona donde estamos en continua convivencia con ellos. Saber tratarlos y evitar el maltrato es importante para la supervivencia de todos”.

Por ello, cuando tuvimos el cuento en nuestras manos el año pasado, nos contactamos con Carolina Beatriz Ramírez porque ella es bióloga, oriunda de Santa Fe, pero más allá de eso es una profesional que eligió el dibujo para concientizar a las próximas generaciones en torno al cuidado y respeto de los animales silvestres y especialmente de aquellos que forman parte de nuestra fauna autóctona.

En este sentido dijo Olivera que el proyecto “Tenencia responsable y bienestar animal” ha cumplido durante dos períodos con el objetivo de sentar las bases para el desarrollo de una cultura respetuosa de los derechos de los animales y que implique poder reconocerlos como seres sintientes.

Gabriela Gauna recordó que Tobuna es un emblema para los correntinos porque es el primer ejemplar de yaguareté que llega a los Esteros del Iberá cuando comienza el trabajo de reinserción de la especie en el área protegida”, marcó. Si bien ella no tuvo crías en el Iberá, su hija Tania sí.

Hoy el cuento no sólo se lo puede bajar de la página web de la Municipalidad de Corrientes sino, además, todos los CDI de la ciudad Capital cuentan con estos ejemplares para que tanto niños como padres, realicen lecturas a conciencia sobre el cuidado y la no intromisión del ser humano con los animales silvestres. “Hay un dato que es muy importante entender. Los animales autóctonos no pueden ser mascotas. Los de compañía son los perros o los gatos, pero los silvestres no. Aunque los vecinos crean que les hacen un bien es todo lo contrario, porque cuando interferimos con la naturaleza, estamos haciendo mucho daño”, finalizó la edil.

VAE