Emotivo recuerdo del hijo de la periodista asesinada en Curuzú Cuatiá

Ayer se cumplió un año del asesinato de la periodista Griselda Blanco en la localidad de Curuzú Cuatiá que conmocionó al país. Fabián Cesani Blanco recordó con un escrito y una foto a su madre en las redes sociales.

"Hoy se hace un año que te quitaron tu vida. Me gustaría decirte tantas cosas... A veces ni yo sé de dónde saco la fuerza para seguir. Te extrañamos mucho con Lauty, la abuela, los tíos... La gente que miraba tus vivos cada tanto me escriben y tmbn te recuerdan.. Ha sido un largo año mami, lleno de ansiedad por los tiempos judiciales, y a la vez cargar con la tristeza del vacío que nos dejó tu partida. Me gustaría decirte que con @lautaro_cesani somos fuertes y llegó a esa conclusión porque fuimos criados por alguien más fuerte como lo eras vos... Siempre nos diste todo lo que podias, hasta lo que no tenías. Y hoy nos toca a nosotros darlo todo por que paguen los que te hicieron esto. Quiero que sepas que con Lauty estamos más unidos que nunca, y que junto con nuestra abogada @cafaandrea estamos dando lo mejor de cada uno y no nos pensamos rendir hasta que se haga justicia por vos. Siempre lo decías en tus programas, nuestra Corrientes como todo el país está lleno de corrupción y de gente que se quiere salir con la suya. Te confieso que tú causa es lo único que me mantiene en pie para seguir adelante. Miro al cielo y lo único que le pido a Dios y te pido a vos y a papá es que nos ayudes con tu causa. Que todo salga a la luz. Que se investigue bien, y al momento de ser juzgado la/s persona/s que te hicieron esto que se juzgue como debe ser. Te extraño todos los días, y hoy más que nunca. Te amo mamá. Y con Lauty no vamos a parar hasta que se haga justicia por vos! JUSTICIA POR GRISELDA BLANCO! Y todo el que banque esta lucha comparta por favor!

Blanco fue encontrada muerta en su domicilio en las primeras horas de la noche del sábado 20 de mayo del 2023. La propiedad se ubica sobre calle Juan Pujol, entre Irastorza y Caá Guazú. Por el caso permanece detenido Darío Alfredo Holzweissig, imputado por el delito de homicidio simple. El caso es investigado por la fiscal de Curuzú Cuatiá, María José Barrero Sahagú. (NG)