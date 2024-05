Productores aseguran que los caminos rurales mejoran pero la lluvia retrasa los trabajos. Marcos Grisetti, presidente de la Sociedad Rural de Santo Tomé, en diálogo con Hoja de Ruta, detalló algunos avances en su zona y sostuvo que las lluvias complican el trabajo de mejoramiento en el tránsito.

"Si bien la ruta estuvo cortada en partes por una cantarilla que se rompió ya la arreglaron. En 50 minutos estuvimos en el campo y eso es una gran cosa", aseguró el productor. Destacó que en la Ruta 40, "si bien se están haciendo arreglos muy importante falta un poquito de mantenimiento, porque con el exceso de lluvia se están haciendo algunos pozos, pero la verdad que es muy fácil de circular hoy por hoy".

Grisetti destacó que los trabajos acordados entre las sociedades rurales y los referentes del Ministerio de Obras Públicas en los caminos, avanzan pero las lluvias en la provincia fueron el principal obstáculo de atraso.

"No no está dando mucha tregua el tiempo. Ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos rutas consolidadas, de base, para poder producir en un momento así", resaltó. Señaló que en muchos casos los campos deben seguir trabajando. "A pesar de los caminos y esos conflictos, hay campos donde trabajan 200 personas, no pueden parar", resaltó.

El productor destacó que las prioridades para avanzar en algunas y en otras no tiene que ver con lo económico. "Yo creo que tiene que ver con una cuestión económica. De todos modos, las rutas concesionadas por el consorcio lo maneja, y las rutas concesionadas que están a cargo de vialidad son las que por ahí van a prioridad", destacó.

Las obras en los caminos iniciaron luego de que en marzo los productores fueran convocados por el Ministerio para trabajar un plan integral para los caminos. Según lo acordado, debían reunirse en mayo para trazar avances pero el estado de los caminos más las intensas lluvias retrasó la planificación. "Eso lo retrasamos en parte a causa del retraso en todos los arreglos y las mejorativas debido a las lluvias", dijo Grisetti.

