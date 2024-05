Fuertes declaraciones de Martina Stewart contra Furia

Martina Stewart Usher, participante de Gran Hermano 2022/2023, hizo duras declaraciones contra la más polemica de la casa hoy , Juliana "Furia" Scaglione.

En una entrevista con Juan Etchegoyen la participante del reality en la edición anterior confesó: “No me parece que sea algo que le impida participar y está bueno que tengas o no una enfermedad puedas seguir transitando tu vida con normalidad y valoro que pueda seguir con su vida ahi adentro pero hicieron mucho show con su enfermedad y no lo compré”.

Luego continuó: “No me parece el show que se hizo en relación a Furia y a todo lo que pasó. No creo dudar en la enfermedad que tiene porque ahí Telefe se fue a la mierda. Muchas personas empezaron a dudar por el show que hicieron y yo no lo compré”.

Y admitió:“ Creo que ahí fue cuando dejé de verlo porque no me gustó, no está bueno lo que pasó. Una cosa es contarlo y que se cuida pero después hubo mucha especulación de todos”.

Luego se refirió acerca de los supuestos acomodos dentro del programa. “Yo no sé si este Gran Hermano está armado y los votos de todo lo que se habla, siempre hubo ayudines y no te lo voy a negar aunque ponga las manos en el fuego. La producción te ayuda con los tapes y en las ediciones pero no sé si tocan los números, ahora si mueven el día de eliminación y la gente gasta más es un problema de la gente”, dijo.

Fuente:Minuto uno